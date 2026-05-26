По словам известного аналитика Дэниела Ахмада, у 007 First Light довольно слабые предзаказы

По словам известного аналитика игрового рынка Дэниела Ахмада (ZhugeEX), предзаказы на новый проект IO Interactive 007 First Light сейчас показывают не самые лучшие результаты. Из-за этого разработчики решили прибегнуть к нестандартным маркетинговым приемам.

Пока что стартовые продажи идут не очень хорошо, поэтому они пытаются продвигать игру оригинальными способами. До сих пор они проводили маркетинговую кампанию в старом стиле, которая не приносила особого успеха за пределами аудитории, выросшей на фильмах о Джеймсе Бонде.

Ранее студия вела классическую рекламную кампанию, ориентированную в первую очередь на фанатов Джеймса Бонда старой школы. Однако такой подход не смог обеспечить широкого охвата аудитории за пределами этой целевой группы. Именно поэтому в качестве одного из свежих шагов IO Interactive представила в игре популярного тиктокера Хаби Лейма, который появляется в роли NPC во Вьетнаме.

В целом аналитики и игроки сходятся во мнении, что проект, скорее всего, найдет свою аудиторию после релиза, особенно среди поклонников Hitman и классического Бонда, но стартовые продажи могут оказаться скромнее, чем ожидалось от крупного AAA-проекта с известной лицензией. Пока остается наблюдать, поможет ли привлечение звезд TikTok и другие креативные ходы подстегнуть интерес к игре в оставшиеся дни до релиза. Игра выходит уже 27 мая 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.