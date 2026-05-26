007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.9 252 оценки

По словам известного аналитика Дэниела Ахмада, у 007 First Light довольно слабые предзаказы

По словам известного аналитика игрового рынка Дэниела Ахмада (ZhugeEX), предзаказы на новый проект IO Interactive 007 First Light сейчас показывают не самые лучшие результаты. Из-за этого разработчики решили прибегнуть к нестандартным маркетинговым приемам.

Пока что стартовые продажи идут не очень хорошо, поэтому они пытаются продвигать игру оригинальными способами. До сих пор они проводили маркетинговую кампанию в старом стиле, которая не приносила особого успеха за пределами аудитории, выросшей на фильмах о Джеймсе Бонде.

Ранее студия вела классическую рекламную кампанию, ориентированную в первую очередь на фанатов Джеймса Бонда старой школы. Однако такой подход не смог обеспечить широкого охвата аудитории за пределами этой целевой группы. Именно поэтому в качестве одного из свежих шагов IO Interactive представила в игре популярного тиктокера Хаби Лейма, который появляется в роли NPC во Вьетнаме.

В целом аналитики и игроки сходятся во мнении, что проект, скорее всего, найдет свою аудиторию после релиза, особенно среди поклонников Hitman и классического Бонда, но стартовые продажи могут оказаться скромнее, чем ожидалось от крупного AAA-проекта с известной лицензией. Пока остается наблюдать, поможет ли привлечение звезд TikTok и другие креативные ходы подстегнуть интерес к игре в оставшиеся дни до релиза. Игра выходит уже 27 мая 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

agula98

Ничего удивительного, Бонд это мертвая франшиза буквально все те, кто рос на этом фильме и смотрел его в кино давно в земле червей кормят, а современное поколение с сдвг не будет играть в стелс игры где каждые 5 секунд не происходит экшен как в анче, поэтому отсюда и логично низкие продажи

Твоя Мaмкa

Кто вообще решил что игра про Джеймса Бонда кому то нужна? Меня лично вообще шпионские игры не интересуют.

QAnon

ну да....скажите спасибо идиоту который заставил вас запихать в игру Денуво!хотя он не идиот а он отмыл свои бабки а вот вы идиоты разрабы и издатель

Лев Левин

Странно, там же вот такие красавцы будут. хахаха

Great-heartedElio

Да им не надо было геймплей показывать. там видно, что игра срань голимая, как геймплейно, так и графически.

