По сообщениям, бюджет 007 First Light составил $200 миллионов, и для её окупаемости необходимо продать 3 млн копий

По сообщениям, бюджет приключенческой игры от IO Interactive, 007 First Light, составляет около 200 миллионов долларов США, и для её окупаемости необходимо продать приблизительно 3 миллиона копий.
Согласно сообщению датского сайта DR, разработка 007 First Light длилась 7 лет и обошлась в 1,3 миллиарда датских крон (около 202,8 миллионов долларов США). «007 First Light разрабатывалась семь лет и стоила ошеломляющие 1,3 миллиарда крон», — говорится в статье. Неясно, включены ли маркетинговые расходы в указанный бюджет.
Если предположить, что заявленный бюджет в размере приблизительно 200 миллиона долларов США на 007 First Light действительно включает в себя маркетинговые расходы, это означает, что для окупаемости игре необходимо продать около 3 миллионов копий по полной цене в 70 долларов США на всех платформах.
Хотя на момент написания статьи нет данных о продажах, известно, что пиковое количество одновременных игроков в 007 First Light в Steam с момента запуска достигло 68 477 (по данным SteamDB). Судя по сравнению статистики одновременных пользователей с продажами других игр, это, вероятно, соответствует примерно 400 000 проданных копий на цифровой платформе Valve. Если игра продаст около 600 000 копий на PlayStation и Xbox, то общие продажи за первую неделю могут составить около 1 миллиона копий. Таким образом, для окупаемости необходимо продать оставшиеся 2 миллиона копий по полной цене.
007 First Light доступна на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 планируется к выпуску позже в этом году.
Чушь. Чтобы окупить такой бюджет надо 6-10 млн копий продать. Разрабы и издатель не получают за 1 проданую копию 70$ чистой прибыли максимум 30-40$. А когда будут скидки они вообще будут гроши получать.
Главное игра получилось хорошей, буквально неделя и посмотрим что там за ремейк готики у нас получился, а там самое вкусненькое - блекфлаг!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все 200 млн ушли на гонорар для Ланы Дель Рей в игре этих 200 млн вообще не видно, анчартед 4 10 летней давности жоско ставит этот соевый кал раком
Не очень верю в такой бюджет. Не выглядит игра на 200 миллионов, а рекламы игры хоть и было много, но явно не на такую сумму.
200 лямов ? Откуда у них столько денег, игра явно не выгляди как 200 лямов.