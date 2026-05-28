По сообщениям, бюджет 007 First Light составил $200 миллионов, и для её окупаемости необходимо продать 3 млн копий

По сообщениям, бюджет приключенческой игры от IO Interactive, 007 First Light, составляет около 200 миллионов долларов США, и для её окупаемости необходимо продать приблизительно 3 миллиона копий.

Согласно сообщению датского сайта DR, разработка 007 First Light длилась 7 лет и обошлась в 1,3 миллиарда датских крон (около 202,8 миллионов долларов США). «007 First Light разрабатывалась семь лет и стоила ошеломляющие 1,3 миллиарда крон», — говорится в статье. Неясно, включены ли маркетинговые расходы в указанный бюджет.

Если предположить, что заявленный бюджет в размере приблизительно 200 миллиона долларов США на 007 First Light действительно включает в себя маркетинговые расходы, это означает, что для окупаемости игре необходимо продать около 3 миллионов копий по полной цене в 70 долларов США на всех платформах.

Хотя на момент написания статьи нет данных о продажах, известно, что пиковое количество одновременных игроков в 007 First Light в Steam с момента запуска достигло 68 477 (по данным SteamDB). Судя по сравнению статистики одновременных пользователей с продажами других игр, это, вероятно, соответствует примерно 400 000 проданных копий на цифровой платформе Valve. Если игра продаст около 600 000 копий на PlayStation и Xbox, то общие продажи за первую неделю могут составить около 1 миллиона копий. Таким образом, для окупаемости необходимо продать оставшиеся 2 миллиона копий по полной цене.

007 First Light доступна на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 планируется к выпуску позже в этом году.