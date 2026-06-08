"Похоже, нужно делать сиквел": Amazon признала успех 007 First Light

Ситуация вокруг возможного продолжения 007 First Light оказалась куда менее прямолинейной, чем казалось после первых заявлений Amazon. Глава игрового направления компании Джефф Гаттис уточнил свои слова о будущем франшизы и возможной роли Amazon Game Studios в издании сиквела, заявив, что его комментарии были неверно интерпретированы в сети.

Изначально его слова восприняли как подтверждение того, что именно Amazon займётся выпуском продолжения. Однако теперь он подчёркивает: речь не шла о формальном анонсе или закреплённом решении. В индустрии это типичная ситуация, когда одно неосторожное высказывание моментально превращается в «почти официальную новость» — и потом требует публичного уточнения.

Скажу настолько прямо, насколько это возможно: я не подтверждал, что сиквел будет издавать Amazon Game Studios. Я этого не говорил, но мои слова разошлись в сети в таком контексте. IO Interactive стала отличным партнёром. Я навещал студию пару месяцев назад и убедился в качестве игры. Давайте дадим релизу подышать. Если игроки проявляют желание увидеть сиквел, то можно смело сказать, что его сделают. И похоже, что продолжение нужно делать.

При этом сам тон комментариев Amazon сложно назвать сдержанным. Джефф Гаттис отметил, что успех игры уже сам по себе может стать причиной для продолжения, и прямо сказал, что «похоже, сиквел нужно делать, раз игроки это хотят». С точки зрения игровой индустрии это довольно очевидный сигнал: продажи и интерес аудитории явно превзошли ожидания.

Дополнительный вес ситуации придаёт заявление IO Interactive, согласно которому 007 First Light разошлась тиражом более 3 миллионов копий, заметно превысив внутренние прогнозы. Это уже не просто «успешный старт», а полноценный коммерческий результат, который обычно и запускает разговоры о франшизе.

Пока стороны готовят совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве, ясно одно: проект оказался успешнее, чем предполагалось, и теперь вопрос сиквела выглядит не как «если», а скорее как «когда и кем он будет сделан». Но, как это часто бывает в крупных лицензиях, даже очевидный успех ещё не гарантирует ясной издательской судьбы.