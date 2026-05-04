Помимо основной кампании 007 First Light предложит режим "Тактический симулятор" с новыми миссиями после релиза

Новые подробности о 007 First Light предполагают, что, помимо основной кампании, IO Interactive готовит режим «Тактический симулятор». Информация получена от создателя контента JorRaptor, который рассказал о структуре и масштабе предстоящей игры о Джеймсе Бонде.

Игровой процесс, по всей видимости, в значительной степени зависит от выбора игрока, а дизайн миссий поддерживает несколько подходов. В зависимости от предпочтений, игроки могут использовать скрытность, маскировку, взлом или прямой бой. Гаджеты, включая часы Кью, предположительно будут играть ключевую роль, а управление ресурсами добавит тактических нюансов. Сообщается, что миссии будут сочетать в себе сюжетные эпизоды с более открытыми сценариями, а система контрольных точек позволит игрокам возвращаться в пройденные участки и экспериментировать с различными стратегиями.

Помимо основной кампании, игра, как сообщается, будет включать режим «Тактический симулятор», призванный продлить время прохождения. В этом режиме используются локации из сюжета, но вводятся новые задачи, более высокая сложность и особые условия игрового процесса, такие как ограниченное использование гаджетов. Игроки смогут разблокировать улучшения, оружие и костюмы в этом режиме, а дополнительные миссии запланированы в качестве контента после запуска игры.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а версия для Nintendo Switch 2 запланирована на конец лета.