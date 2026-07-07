После успеха 007 First Light студия всё равно сокращается: IO Interactive закроет офис в Стамбуле ради будущих проектов

IO Interactive объявила о закрытии своего филиала в Стамбуле в рамках внутренней реструктуризации. В компании заявили, что приняли непростое решение, чтобы найти «новый баланс» и сосредоточиться на долгосрочном развитии, сохранив статус одной из немногих полностью независимых AAA-студий.

Закрытие турецкого офиса сопровождается сокращениями, однако точное количество сотрудников, которых затронут изменения, не раскрывается. В ближайшее время IO Interactive намерена оказывать помощь уволенным разработчикам, включая поддержку в поиске нового места работы.

При этом студия подчеркнула, что Project Fantasy остаётся в разработке. Недавно проект лишился внешнего издательского партнёра, однако компания вернула себе права на интеллектуальную собственность и приняла решение финансировать создание игры самостоятельно. Это означает, что отказываться от амбициозной MMORPG в IO Interactive не планируют.

Помимо закрываемого офиса в Стамбуле, у компании остаются подразделения в Копенгагене, Мальмё, Барселоне и Брайтоне, которые продолжат работу над текущими проектами.

Новость особенно примечательна на фоне недавнего успеха студии. В мае IO Interactive выпустила 007 First Light, продажи которой всего за первый месяц превысили три миллиона копий. Тем не менее руководство считает, что даже успешный релиз не отменяет необходимости оптимизировать структуру компании. Это ещё раз показывает, что современная игровая индустрия всё чаще сочетает коммерческие достижения с непростыми внутренними изменениями, особенно когда речь идёт о финансировании сразу нескольких крупных проектов.