Продолжительность кампании 007: First Light составит около 20 часов

На прошлой неделе представители игровой прессы получили возможность первыми ознакомиться с 007 First Light. Приключенческий экшен, разработанный студией IO Interactive, должен выйти 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Релиза игры на Switch 2 придется ждать до лета.

Новая сага о Джеймсе Бонде, предназначенная исключительно для одиночного прохождения, отправит нас в настоящее кругосветное путешествие. Молодой секретный агент сможет сам выбирать подход к выполнению миссий: либо бросаться в самую гущу событий, либо полагаться на скрытность. Первые отзывы указывают на формулу, которая сочетает в себе геймплей последних игр серии Hitman с взрывным экшеном в духе Uncharted.

В своем превью блогер JorRaptor также отметил, что прохождение основной сюжетной линии займет около двадцати часов.