Ранний доступ к 007: First Light стартовал - игроки уже отправились на первое задание Бонда

Шпионский экшен 007 First Light от студии IO Interactive официально выходит 27 мая в 17:00 по московскому времени, однако часть игроков уже отправилась на свое первое задание. Владельцы предзаказа получили ранний доступ к игре за сутки до релиза, а вместе с ним — ещё и бесплатное обновление до Deluxe Edition. После полноценного запуска расширенное издание станет дороже, так что такой бонус выглядит довольно щедрым шагом со стороны разработчиков.

Для IO Interactive работа над вселенной Джеймса Бонда стала не просто очередным проектом. Авторы серии Hitman не скрывают, что образ Агента 47 во многом вдохновлялся классическими фильмами про Бонда, поэтому возможность создать собственную игру о знаменитом агенте 007 для студии стала почти «замыканием круга». Судя по первым отзывам критиков, этот подход действительно сработал: игру уже называют одной из самых удачных адаптаций Бондианы за многие годы.

В 007 First Light разработчики рассказывают историю молодого Джеймса Бонда — ещё не легендарного супершпиона, а только начинающего агента, которому предстоит пройти путь становления. Проект сочетает стелс, перестрелки, шпионские гаджеты и более кинематографичный подход, чем в Hitman, хотя фирменная свобода действий IO Interactive никуда не делась.

Игра выходит на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. При этом официально в российском регионе проект не продаётся.