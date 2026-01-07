Разработчики 007 First Light не стремятся повторить успех GoldenEye 007 и обещают "значительно более масштабный опыт"

IO Interactive продолжает уверенно отстраивать новый образ Джеймса Бонда в игровой индустрии и не собирается жить в тени GoldenEye 007. Об этом рассказал старший продюсер по лицензированию студии Теунс Смит, подчеркнув, что команда уважает культовую классику, но делает ставку на собственное видение героя и формата.

По его словам, GoldenEye 007 по-прежнему остаётся «фантастической игрой» и частью истории бренда, однако 007 First Light не пытается конкурировать с легендой напрямую и не оглядывается на ожидания, связанные с её наследием. IO Interactive концентрируется на том, что собирается предложить игрокам сейчас — полноценный сюжетный экшен от третьего лица с акцентом на атмосферу, драму и постепенное раскрытие молодого Бонда.

В отличие от компактных уровней и чётко структурированной динамики GoldenEye, новая игра обещает более «широкий и разносторонний» игровой опыт. Разработчики подчёркивают, что First Light создаётся как значительно более масштабное приключение с расширенными возможностями, вариативными ситуациями и свободой подхода к миссиям. В студии уверены, что, когда игроки сами попробуют проект, «особенность» и амбиции игры станут очевидны.

Интервью, где прозвучали эти заявления, было дано ещё до того, как IO Interactive объявила о переносе релиза на два месяца для дополнительной полировки. Теперь 007 First Light планируется к выходу 27 мая 2026 года, и команда убеждена: ожидание того стоит.