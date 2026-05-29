Разработчики 007 First Light рассказали о планах на режим "Тактические симуляции"

Студия IO Interactive официально подтвердила, что шпионский экшен 007 First Light получит долгосрочную поддержку после релиза. Основной упор разработчики сделают на развитие режима «Тактические симуляции». При этом авторы не ограничатся банальной перетасовкой врагов из сюжетной кампании: игроков ждут полноценные ремиксы локаций с новыми геймплейными ситуациями и креативным использованием уже знакомых зон.

В беседе с журналистами Eurogamer.net ведущий дизайнер боевой системы Том Марчем отметил, что их версия режима испытаний получилась гораздо масштабнее, чем принято в индустрии. По его словам, разработчики смогли оригинально переосмыслить локации: например, превратить некогда мирные зоны в места для динамичных перестрелок, сделав из привычных уровней гибкую площадку для экспериментов.

Как и в случае с серией Hitman, регулярные порции свежего контента должны обеспечить 007 First Light долгую жизнь. Директор по развитию IO Interactive Вероник Лаллье подчеркнула, что для студии релиз — это лишь отправная точка. Авторы планируют активно изучать отзывы сообщества, чтобы корректировать наполнение будущей дорожной карты, опираясь на успешный десятилетний опыт поддержки Hitman: World of Assassination.

Напомним, что «Тактические симуляции» представляют собой набор свободных миссий со специфическими задачами, завязанных на экшене или скрытном прохождении. И хотя этот режим не позиционируется как ключевой элемент игры, он отлично справляется с главной задачей — расширяет вариативность глубокого геймплея First Light и заметно продлевает время, проведенное в игре.