Разработчики 007 First Light рассказали о прогрессе порта для Nintendo Switch 2

После успешного мирового релиза шпионского экшена 007: First Light, заслужившего высокие оценки профильной прессы и игрового сообщества, студия IO Interactive поделилась свежими подробностями создания версии для Nintendo Switch 2.

Старший продюсер по лицензированию Тьюнс Смит сообщил, что процесс адаптации игры под новую консоль Nintendo находится на продвинутой стадии. В данный момент команда разработчиков полностью сосредоточена на оптимизации кода и обеспечении максимальной стабильности игрового процесса.

Разработка идет полным ходом, все отлично. Мы видим очень хороший прогресс в оптимизации, ведь для нас сейчас все сводится именно к этому. Мы хотим убедиться, что уделили достаточно времени производительности, чтобы игра достигла того качества, которого заслуживают наши игроки, — подчеркнул Смит.

Что касается сроков релиза, то выход игры на Switch 2 запланирован на конец этого лета. По словам Смита, разработка идет строго по графику, а все технические задачи оперативно решаются. В IOI пообещали объявить точную дату и новые подробности о порте, как только будут готовы представить финальные результаты.

В рамках пострелизной поддержки игроков ждут расширенные автомобильные секции, новые сцены с Бомой и фоторежим. Появление режима «Новая игра+» с кастомизацией костюмов пока не подтверждено, но авторы обещают другие сюрпризы. Говоря о фоторежиме, Смит признался:

Я сам геймер и обожаю эту функцию. Жду не дождусь возможности увидеть креативные снимки от нашего сообщества.