Разработчики 007 First Light рассказали о своем подходе к созданию истории происхождения Джеймса Бонда

007 First Light выглядит все лучше и лучше с каждой новой демонстрацией, и становится все яснее, что IO Interactive не пытается сделать «пустого» Бонда — ни в плане сюжета, ни в плане геймплея. Разработчики рассказали больше о том, как они подошли к созданию истории происхождения одного из самых знаковых персонажей в литературе и кино.

Как объясняет режиссёр по кинематографическим и сюжетным линиям Мартин Эмборг, часть этого подхода связана с составом персонажей, окружающих Бонда.

Создание истории происхождения Бонда — это действительно интересная задача, взять основные качества персонажа, которых люди знают и любят, очевидно, уже более 60 лет. Но как он к этому пришел? Как он стал этим обаятельным парнем, которого все знают? Каков был его путь к этому? И, надеюсь, этот путь и его происхождение в какой-то степени должны удивить или, по крайней мере, заинтриговать людей. Есть путь, есть сюжетная линия, которую ему нужно пройти.

Один из моментов, который затрагивает Эмборг, — это то, насколько более разговорчивым становится Бонд в игре 007 First Light от IO. По словам Эмборга, отчасти это связано с тем, что история рассказывается в формате видеоигры. Игроки постоянно находятся рядом с Бондом, и по мере прохождения уровней, это довольно стандартный игровой процесс, когда главный герой время от времени комментирует происходящее. Однако, другой момент, который IO хотели подчеркнуть, — это то, что Бонд в 007 First Light — молодой и амбициозный персонаж.

И, конечно, есть и другие изменения в характере, например, Манипенни гораздо больше вовлечена в происходящее в качестве полевого аналитика, а не просто действует в тени, пока Бонд занимается своими шпионскими авантюрами.

Главное отличие от книг и фильмов в нашей версии заключается в том, что Манипенни — полевой аналитик, поэтому она будет с ним в наушнике. Таким образом, у вас будет гораздо больше времени с Манипенни, гораздо больше разговоров между ней и Бондом. Традиционно Бонд — человек немногословный. В нашей версии он говорит гораздо больше, отчасти потому, что он молодой парень, а отчасти из-за особенностей формата. Мы не переключаемся на следующую сцену; вы находитесь рядом с ним. Вы входите в здание вместе с ним, и поэтому вы будете участвовать во множестве диалогов, разговоров и обмене мнениями. Иногда это довольно забавно — я имею в виду, всегда веселее выпрыгнуть из окна, если тебе говорят этого не делать.

Эмборг также объяснил, что Бонд будет перенимать различные качества персонажей, окружающих его, например, Кью и Гринвей, оба опытные агенты, перешедшие в другие подразделения MI6, что в конечном итоге сформирует того самого Джеймса Бонда, которого мы знаем и любим.

007 First Light выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 27 мая 2026 года.