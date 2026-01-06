Разработчики 007: First Light рассказали о технологиях Nvidia RTX и DLSS 4

Ряд разработчиков из IO Interactive, включая арт-директора франшизы Расмуса Поульсена, главного инженера и менеджера по разработке Хенрика Шлихтера и технического директора студии Уласа Карадемира, рассказали о том, как 007: First Light будет использовать технологии Nvidia.

Шлихтер сказал:

Основная технология, которую мы разрабатываем совместно с Nvidia, — это все функции DLSS, особенно DLSS4. Все, от генерации многокадровых изображений до сверхвысокого разрешения, невероятно полезно, и мы очень тесно интегрировали это в игру. Мы создали новую систему объёмного дыма, которая действительно пытается расширить границы того, как мы можем отображать дым, туман и взрывы в игре. И это то, чего раньше нигде не делалось.

Карадемир добавил:

Совместная работа программного и аппаратного обеспечения и извлечение максимальной отдачи от этих технологий действительно помогает нам расширять границы возможного. Это даёт нам свободу, позволяющую нашим дизайнерам выходить за рамки возможностей оборудования.

Выход 007: First Light изначально был запланирован на февраль. Однако в прошлом месяце IO Interactive объявила о переносе релиза игры на 27 мая.