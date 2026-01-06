Разработчики 007: First Light рассказали о технологиях Nvidia RTX и DLSS 4

Ряд разработчиков из IO Interactive, включая арт-директора франшизы Расмуса Поульсена, главного инженера и менеджера по разработке Хенрика Шлихтера и технического директора студии Уласа Карадемира, рассказали о том, как 007: First Light будет использовать технологии Nvidia.
Шлихтер сказал:
Основная технология, которую мы разрабатываем совместно с Nvidia, — это все функции DLSS, особенно DLSS4. Все, от генерации многокадровых изображений до сверхвысокого разрешения, невероятно полезно, и мы очень тесно интегрировали это в игру. Мы создали новую систему объёмного дыма, которая действительно пытается расширить границы того, как мы можем отображать дым, туман и взрывы в игре. И это то, чего раньше нигде не делалось.
Карадемир добавил:
Совместная работа программного и аппаратного обеспечения и извлечение максимальной отдачи от этих технологий действительно помогает нам расширять границы возможного. Это даёт нам свободу, позволяющую нашим дизайнерам выходить за рамки возможностей оборудования.
Выход 007: First Light изначально был запланирован на февраль. Однако в прошлом месяце IO Interactive объявила о переносе релиза игры на 27 мая.
Правильно, надо что бы 007 под хвост получал красиво.
Это описание от разрабов очень сильно настораживает на самом деле).Что именно они имели в виду.
И я про это же, я ещё игру защищал, когда была новость, про докторшу, женщину.
Тут уже на знаю, что делать. Ещё были мысли, купит игру.
Да я трейлер с геймплеем заценил и и желания поиграть не появилось вообще,хотя его и до этого не было.Да и гг внешне на Бонда нихера не тянет.
Не надо лучей, нанитов и прочего. Сделайте "дедовским" методом с запеченными тенями, кубмапами и остальным - красиво и идет у всех с нормальным фэпэсом.
чувак говорит "Это даёт нам свободу, позволяющую нашим дизайнерам выходить за рамки возможностей оборудования", а ты про кубмапы трёшь.
Ну если судить по их первой презентации геймплея которая нещадно тормозила, без ДЛСС там не поиграть никак
Скоро маяться будем.
а зачем рассказывать? за 7 лет ещё никто не понял, что это за технологии? спасибо, мусор