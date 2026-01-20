Разработчики 007 First Light рекламируют свою игру для Xbox Play Anywhere

Разработчики приключенческого экшена 007 First Light в своём недавнем посте в соцсетях напомнили о грядущем выпуске игры на консолях Xbox Series и в программе Xbox

Play Anywhere.

Окунитесь в переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда и #EarnTheNumber (получите номер агента), где бы вы ни играли.

За оформление предзаказа также можно получить бесплатный апгрейд до Deluxe-издания игры.

Программа Xbox Play Anywhere была запущена в 2016 году. В данный момент она насчитывает 1701 игру и их количество продолжает расти. Благодаря ней покупателю достаточно один раз приобрести копию игры, чтобы играть в неё как на консолях Xbox, так и на ПК или через облако.

Релиз 007 First Light состоится 27 мая 2026 года на ПК, Xbox Series, PS5 и Nintendo Switch 2. Игра расскажет о становлении ещё молодого Джеймса Бонда и его пути от простого офицера Королевского флота до статуса агента "00". Игроков ждёт полностью самостоятельная история, никак не связанная с фильмами.