Разработчики 007 First Light сделают особый акцент на "гаджетах" Джеймса Бонда

Создатели Hitman всегда славились своим креативом в области необычных гаджетов — все-таки речь идет о студии, которая ранее позволяла игрокам устранять врагов при помощи резиновой утки с взрывчаткой, костюма курицы или даже рыбы. Теперь IO Interactive хочет перенести этот дух изобретательности на снаряжение Джеймса Бонда в 007 First Light.

В интервью журналу PC Gamer директор по игровому процессу Андреас Крог объяснил, что идея заключается в том, чтобы сделать гаджеты Бонда «больше, чем просто трюками». В полноценном геймплейном превью, было показано, как агент тренируется, используя роскошные автомобили, проявляет меткость в перестрелках, решает ситуации с присущим ему шармом и, прежде всего, применяет изобретательность, характерную для Агента 47, при проникновении на вражескую территорию.

В числе показанных гаджетов — часы с лазером, с помощью которого можно оглушать врагов или сбрасывать на них тяжелые предметы, дымовые шашки и даже простые аксессуары, такие как зажигалка, которые в умелых руках могут превратиться в импровизированное оружие для убийства.

Мы хотели, чтобы каждый гаджет был практичным, функциональным и увлекательным, а также творчески подходил к различным ситуациям, — пояснил Крог. Кроме того, они должны иметь собственную идентичность, как визуальную, так и функциональную, чтобы предоставить игроку широкий выбор инструментов, подходящих к его стилю игры.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 марта 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2.