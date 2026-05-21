Разработчики 007: First Light высказались о романтических линиях и сексуальности в игре

До релиза шпионского экшена 007 First Light от авторов Hitman остается всего неделя, и студия IO Interactive продолжает планомерно подогревать интерес аудитории. Разработчики уже успели показать фирменные часы суперагента, его культовый автомобиль Aston Martin, подтвердили участие голливудской звезды в роли главного антагониста и представили заглавную песню в исполнении Ланы Дель Рей.

Однако один из ключевых элементов ДНК франшизы долгое время оставался в тени — речь идет о сексуальном подтексте и любовных линиях, которые всегда были визитной карточкой Джеймса Бонда. Журналисты решили спросить об этом напрямую у Мартина Эмборга, отвечающего за сюжет и кинематографию игры. Постановщик уклонился от прямого ответа, но посоветовал внимательнее присмотреться к уже выпущенным промо-материалам.

Когда Эмборга спросили в лоб, стоит ли геймерам ждать откровенных сцен и романов, он заинтриговал фанатов. «Мне кажется, мы уже наглядно все показали», — отметил он, а на уточняющий вопрос добавил: «Просто пересмотрите наши ролики». К слову, на официальном YouTube-канале проекта доступно более двух десятков видео, но два момента действительно приковывают к себе внимание.

В самом первом тизере есть эпизод, где Бонд отдыхает на яхте, а к нему направляется девушка, на которой надета лишь мужская рубашка на голое тело — намек более чем очевидный. А в полноценном сюжетном трейлере зрителям представляют мисс Рот: она эффектно выходит из бассейна в купальнике и двусмысленно заявляет агенту 007: «Похоже, ты из тех мужчин, кто четко знает свои желания».

По сюжету мисс Рот представляет французскую разведку и становится временной напарницей Джеймса в охоте на предателя из числа оперативников МИ-6 (агента 009). Стоит отметить, что тема сексуальной объективации в Бондиане сегодня считается довольно щепетильной. Ян Флеминг создавал свои романы в середине прошлого века, и взгляды на женщин в те времена сильно отличались от современных. Адаптировать это наследие под стандарты 2026 года — задача непростая, но у Эмборга на этот счет сугубо прагматичный взгляд.

«Здесь все очевидно», — пояснил разработчик. «Любая экранизация или игра про Бонда всегда отражает эпоху, в которую она создается. Если оглянуться на 60-летнюю историю персонажа, отлично видно, как менялись акценты. Теперь пришел наш черед показать героя. Что нужно агенту, чтобы спасти мир в 2026 году? Какие-то старые клише мы оставили в прошлом, а другие вещи, напротив, вывели на передний план».

При этом от темы романтики авторы отказываться не собираются. По словам Эмборга, игрокам не стоит переживать:

«Роковые красавицы никуда не делись. Джеймс Бонд молод, чертовски харизматичен и крут. Понимаю, что эта тема волнует многих, но я очень хочу, чтобы люди поскорее сами оценили игру. Мы приложили все усилия, чтобы создать максимально глубокий, проработанный и аутентичный образ знаменитого шпиона».

Напомним, что релиз 007 First Light запланирован на 27 мая на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Кроме того, в разработке находится версия для Nintendo Switch 2.