Руководитель IO Interactive объяснил появление молодого Бонда в приключенческом экшене 007: First Light

IO Interactive раскрыла новые подробности о 007: First Light, своей долгожданной игре, вдохновленной легендарным британским шпионом. Это не просто экранизация фильма, а попытка показать Джеймса Бонда, которого многие фанаты еще не видели: агента, начинающего свою карьеру в MI6, но уже обладающего шармом, интеллектом и стремлениями, которые сформируют героя, которого мы знаем.

Речь не идет о том, чтобы превратить Пирса Броснана в пиксели, а о том, чтобы с нуля создать этого молодого человека с оригинальной историей, — пояснил Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive, в интервью PC Gamer. Мы хотели ухватиться за возможность создать нечто, что игроки могли бы назвать своим.

Абрак подчеркнул, что студия намеревалась исследовать начало пути Бонда, уходя от стереотипа закаленного и холодного шпиона, а также подчеркнул важность юмора в построении персонажа. По его словам, правильно подобрать диалоги очень важно, учитывая столь известную в мире личность самого знаменитого секретного агента.

Если мы сможем удивить часть аудитории этой версией, будет здорово. Цель - показать более человечного Бонда в начале, но по ходу сюжета раскрыть всю его остроумие, шарм и те великие моменты силы, которые являются частью бондианы, - добавил он.

Приключенческий экшен 007: First Light выйдет 27 марта 2026 года на ПК и консолях.