Саундтреки к 007 First Light и Saros номинированы на престижную премию Ivors Composer Awards 2026

Британская академия композиторов объявила номинантов новой премии Ivors Composer Awards 2026 в категории «Лучший оригинальный саундтрек к видеоигре». Ранее эту престижную награду традиционно вручали в рамках основной весенней церемонии Ivor Novello Awards в мае. Теперь же чествование авторов интерактивной музыки перенесено на осень и станет важной частью нового фестиваля.

В тройку финалистов этого года вошли три ярких игровых релиза. За престижную статуэтку сразятся композиторский тандем The Flight (Джо Хенсон и Алексис Смит) с музыкой к шпионскому экшену 007 First Light, Сэм Слейтер и Даниэль Эйвери, создавшие звуковое сопровождение для научно-фантастической Saros, а также Пав Гекко — автор саундтрека к атмосферному приключению Spirit Of The North 2. Члены экспертного жюри обращали внимание не только на художественную ценность мелодий, но и на то, как именно музыка адаптируется под геймплей и усиливает погружение в игру.

Отбор номинантов проходил по строгим правилам Академии. К рассмотрению допускались только оригинальные саундтреки к играм, выпущенным в Великобритании в период с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года. Кроме того, проект должен быть создан авторами с британским или ирландским гражданством либо композиторами, имеющими статус официального резидента Соединенного Королевства.

Имена победителей, которые унесут домой культовые статуэтки Ivor Novello, станут известны на торжественной церемонии награждения. Мероприятие пройдет 17 ноября 2026 года в лондонском Grosvenor House.