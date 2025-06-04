Шпионский боевик 007 First Light может выйти раньше, чем думали многие геймеры

Несколько лет назад IO Interactive объявила о заключении партнерства, которое позволит студии разработать игру во вселенной Джеймса Бонда. На этой неделе разработчики наконец-то покажут над чем они работали.

Студия обновила страницу 007 First Light, на которой раскрыла три очень важных фрагмента информации, после чего удалила часть, но игроки успели скопировать детали.

Согласно информации: 007 First Light — это приключенческий боевик от третьего лица, который представит «новую версию истории о Джеймсе Бонде». Разработчики сосредоточились на совершенно новой истории. Но это еще не все — премьера 007 First Light запланирована на 2026 год.

IO Interactive разрабатывает и издает 007 First Light, захватывающий приключенческий боевик от третьего лица, переосмысливающий историю Джеймса Бонда, выход которого запланирован на 2026 год.

Учитывая обстоятельства, создатели могут нацелиться на первую половину 2026 года. Как мы знаем, в следующем году состоятся выход множества крупных игр, поэтому разработчикам придется найти действительно удачную дату, чтобы выпустить на рынок свой проект о Джеймсе Бонде.