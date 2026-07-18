Шпионский экшен 007 First Light изначально планировался разработчиками как масштабная командная история

Главный сценарист шпионского приключения 007 First Light Майкл Фогт дал интервью профильному порталу Eurogamer. В ходе беседы разработчик официально подтвердил, что на ранних этапах производства студия IO Interactive всерьёз рассматривала концепцию командной игры. В первоначальном пиче семилетней давности история должна была сфокусироваться не на одном Джеймсе Бонде, а на целом отряде молодых и перспективных агентов британской разведки.

Следы этой первоначальной задумки до сих пор можно заметить во время прохождения вступительной части финальной версии экшена. На этапе тренировочной программы в Лондоне и в ходе первой миссии в Словакии Бонд активно взаимодействует и соперничает со своими сокурсниками по программе «00» — Крессидой и Монро. По словам авторов, эти живые товарищеские взаимоотношения и совместные вылазки по первоначальному плану должны были протянуться через всю сюжетную кампанию.

Кардинально изменить общее направление разработки команду сценаристов заставили особенности структуры повествования шпионского триллера. Авторы посчитали, что одиночное приключение гораздо лучше передаст атмосферу суровой реальности шпионажа. Избавление от командных механик позволило сделать ставку на становление культового персонажа, который в одиночку учится выживать и адаптироваться к смертельно опасным миссиям.