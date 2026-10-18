Шпионский экшен 007 First Light от создателей Hitman получил в Steam рекордную скидку в размере 40%

В сервисе цифровой дистрибуции Steam зафиксирована исторически максимальная скидка 40% на новый шпионский экшен 007 First Light от студии IO Interactive. Сниженная цена актуальна для всей линейки доступных изданий, включая базовую версию кинематографичного блокбастера и расширенное Deluxe Edition с наборами эксклюзивной экипировки.

Проект от создателей серии Hitman посвящен началу оперативной деятельности молодого Джеймса Бонда и его обучению в рядах британской секретной службы MI6. Игровой процесс предлагает вариативность действий за счет сочетания скрытного прохождения, динамичных перестрелок и применения различных шпионских приспособлений. По сюжету главному герою необходимо наладить совместную работу со своим требовательным наставником Гринуэем для предотвращения государственного переворота.

Параллельно со снижением цены разработчики выпустили масштабный технический патч, который внедряет в проект полноценную трассировку путей (Path Tracing). Эта технология существенно улучшает визуальное исполнение, гарантируя реалистичную модель глобального освещения на современных компьютерных системах.

Действие этого специального предложения ограничено по времени и завершится 22 октября.