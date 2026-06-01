Шпионский экшен 007: First Light установил новый рекорд в Steam, собрав на пике более 70 тысяч игроков

Новый приключенческий экшен 007: First Light от студии IO Interactive продемонстрировал высокие показатели вовлеченности аудитории в сервисе Steam, где он успешно обновил свой рекорд посещаемости. Пиковый онлайн проекта составил 71 073 одновременных пользователя, а пользовательский рейтинг одобрения на платформе Valve зафиксировался на отметке в 92% на основе более чем 19 тысяч рецензий.
Игроки сошлись во мнении, что проект ориентирован на преданную аудиторию «бондианы». Новинку описывают как гибрид серий Hitman, Uncharted и Watch Dogs. При этом, в отличие от прошлых стелс-экшенов студии, геймплей 007: First Light стал более линейным из-за жесткой привязки к повествованию. В числе главных достоинств тайтла пользователи выделяют боевую систему, зрелищные экшен-сцены, графическое исполнение и качество актерской озвучки.
Техническая сторона релиза также получила высокие оценки. Сообщается о качественной оптимизации ПК-версии и ее стабильной работе на портативных ПК-консолях Steam Deck и ASUS ROG Ally X.
Атмосферу игры дополняет обилие пасхалок и отсылок к классическим кинолентам о британском суперагенте. Примечательно, что аудитория лояльно встретила даже интеграцию реальных брендов, которая обычно критикуется в видеоиграх. Единственным спорным решением разработчиков стали гостевые камео интернет-знаменитостей, включая блогеров Jacksepticeye и Хаби Лейма (Khaby Lame). Часть игроков посчитала их появление неуместным и разрушающим шпионскую атмосферу.
Чем больше я играю, тем больше ощущение что игра не так хороша, как о ней говорят, для меня она всё больше становится похожа на Quantum Break, но если Quantum Break в своё время был чем то новым в игровой индустрии, хотя тоже были спорные моменты с местами корявой стрельбой и сериалом который я за два прохождения так полностью и не смотрел, то 007 это слабенько сделаная стрельба и рукопашка, про стелс я вообще молчу, это больше походит на кинцо которое под конец начинает надоедать, единственное что хочется после этой игры, это вернуться в хитман, где вариантов прохождения каждой миссии намного больше и интереснее.
Ну действительно неплохая игра, не шедевр, конечно, но вполне себе.
