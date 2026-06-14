Шпионский стелс-экшен 007 First Light стал главным триумфатором нового выпуска журнала Famitsu

Свежий выпуск авторитетного японского издания Famitsu представил актуальный рейтинг видеоигр, который возглавил шпионский стелс-экшен 007 First Light от студии IO Interactive — игра завоевал звание главного триумфатора недели, набрав 37 баллов из 40. Рецензенты высоко оценили новую игру про Джеймса Бонда за проработанную атмосферу, кинематографичность и отличную реализацию шпионских механик.

Вторую строчку разделили сразу два тайтла, получившие по 33 балла: платформер The Adventures of Elliot: The Millennium Tales и железнодорожный симулятор Unrailed 2. Критики похвалили обе игры за тщательную проработку и выверенный до мелочей геймплей. Чуть ниже расположилась тактическая игра World of Tanks: Heat с результатом в 31 балл, которую отметили за смелый эксперимент со сменой привычного формата франшизы.

Нижние строчки рейтинга заняли спорные проекты, получившие неоднозначные отзывы критиков: сюжетное приключение Isekai Villain (30 баллов) отметили за юмор при неудобном управлении, а инди-драма Inkonbini: One Store. Many Stories (29 баллов) вызвала дискуссии из-за контраста между уютной атмосферой и монотонным геймплеем.