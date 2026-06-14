Шпионский стелс-экшен 007 First Light стал главным триумфатором нового выпуска журнала Famitsu

Свежий выпуск авторитетного японского издания Famitsu представил актуальный рейтинг видеоигр, который возглавил шпионский стелс-экшен 007 First Light от студии IO Interactive — игра завоевал звание главного триумфатора недели, набрав 37 баллов из 40. Рецензенты высоко оценили новую игру про Джеймса Бонда за проработанную атмосферу, кинематографичность и отличную реализацию шпионских механик.
Вторую строчку разделили сразу два тайтла, получившие по 33 балла: платформер The Adventures of Elliot: The Millennium Tales и железнодорожный симулятор Unrailed 2. Критики похвалили обе игры за тщательную проработку и выверенный до мелочей геймплей. Чуть ниже расположилась тактическая игра World of Tanks: Heat с результатом в 31 балл, которую отметили за смелый эксперимент со сменой привычного формата франшизы.
Нижние строчки рейтинга заняли спорные проекты, получившие неоднозначные отзывы критиков: сюжетное приключение Isekai Villain (30 баллов) отметили за юмор при неудобном управлении, а инди-драма Inkonbini: One Store. Many Stories (29 баллов) вызвала дискуссии из-за контраста между уютной атмосферой и монотонным геймплеем.
- 007 First Light – 9/9/10/9 [37/40]
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 8/8/9/8 [33/40]
- Unrailed 2 – 9/8/9/7 [33/40]
- World of Tanks: Heat – 8/7/8/8 [31/40]
- Isekai Villain – 7/7/8/8 [30/40]
- Inkonbini: One Store. Many Stories – 6/7/8/8 [29/40]
Проплаченая оценка, действительно авторитетный журнал Edge поставил этому трешаку заслуженные 6 баллов
Крепкий середнячок, графика буквально из 2016 го вместе с движком, боевка кривоватая, анимации деревянные, случай , когда на безрыбье как говоритсяю
хейтеры би лайк: вот если бы юбики делали Бонда, то игра была бы лучше