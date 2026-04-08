Слух: версия 007: First Light для Switch 2 отложена на неопределенный срок

Инсайдер Graczdari, ранее точно предсказавший релизы Starfield и Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5, поделился новыми данными о проекте 007: First Light. Согласно его информации, версия игры для консоли Nintendo Switch 2 отложена на неопределенный срок.

В то время как релиз на остальных платформах по-прежнему намечен на 27 мая 2026 года, разработка порта для новой системы Nintendo столкнулась с техническими препятствиями. Сообщается, что разработчики из студии IO Interactive (авторы Hitman) испытывают сложности с адаптацией проекта под специфическую архитектуру Switch 2, что вынудило их временно приостановить работу над этим конкретным портом.

Для фанатов Nintendo, которые рассчитывали на очередной сильный проект от создателей серии Hitman в стартовой линейке консоли, это стало неприятным сюрпризом.

Официальных комментариев от разработчиков пока не поступало.