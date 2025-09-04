СМИ поделились подробностями 007: First Light после показа на State of Play

Следующее грандиозное приключение Джеймса Бонда появится на телевизорах мониторах в 2026 году: разработчик Hitman, IO Interactive, представит свою интерпретацию культового секретного агента. Подробности об 007: First Light были скудны в течение нескольких лет после того, как IO впервые объявила о создании собственной оригинальной игры о Бонде, но недавно мы познакомились с игрой и её главным героем поближе. На сегодняшнем мероприятии PlayStation State of Play разработчики поделилась подробностями об игре и её игровом процессе.

Обширные локации в стиле Hitman, сотни NPC, множество маршрутов и вариантов проникновения с кинематографичным эффектом Uncharted

Высокоскоростные погони, полная скрытность, перестрелки

Игрок выбирает, как выполнять задания в открытых ситуациях

Бонд может взаимодействовать с NPC через диалоги

Большое разнообразие интерактивных инструментов и предметов на уровнях для отвлечения врагов (например, найти зажигалку и поджечь тачку с сеном)

Бонд может развивать «инстинкт» во время миссий, чтобы очаровывать или обманывать охранников.

В то время как Hitman была более открытой в отношении того, что может сделать Агент 47 (убить любого), Бонд более сдержан и нельзя стрелять по желанию.

Если ситуация меняется и враги пытаются убить его, на экране появляется сообщение «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО», означающее, что теперь у вас есть оружие для уничтожения целей.

В некоторых моментах можно использовать маскировку, связанную с сюжетом.

Доступны гаджеты от Q, такие как дымовые шашки, усыпляющие дротики, часы для взлома, лазерные ловушки и т. д.

Можно найти ресурсы на уровнях для питания гаджетов.

Ближний бой более сложный, чем в Hitman: контратаки, парирование, подбрасывание врагов — своего рода смесь Mad Max и Batman Arkham.

007: First Light выйдет 27 марта 2026 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch.