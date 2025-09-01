Sony и IO Interactive объявили о специальной демонстрации 007 First Light

Sony и IO Interactive объявили о специальной трансляции State of Play, посвящённой игре 007 First Light, которая состоится 3 сентября в 21:00 по московскому времени. Событие можно будет посмотреть на официальных каналах YouTube и Twitch.

Поклонников ждёт более 30 минут геймплея, включая полноценное прохождение первой миссии Джеймса Бонда в роли новобранца MI6. После демонстрации разработчики из IO Interactive поделятся деталями о создании проекта и его ключевых особенностях.

Напомним, 007 First Light выйдет в 2026 году сразу на нескольких платформах: PlayStation 5, Xbox Series, будущей Switch 2, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.

Для фанатов Бонда и шпионских экшенов это отличная возможность впервые увидеть, каким будет новое приключение легендарного агента.