Sony представила лимитированный контроллер DualSense по мотивам 007 First Light

Компания Sony анонсировала специальную версию контроллера DualSense Wireless Controller, посвящённую будущему шпионскому экшену 007 First Light. Ограниченная серия получит уникальный дизайн и будет доступна для предварительного заказа уже в апреле.

Предзаказы стартуют 17 апреля в 10:00 по местному времени через официальный магазин PlayStation Direct и у некоторых ритейлеров в поддерживаемых регионах. В продажу контроллер поступит 27 мая, одновременно с выходом игры. Стоимость устройства составит $84,99 / €84,99 / £74,99 / ¥12 480, однако тираж будет ограничен.

Контроллер выполнен в золотистой цветовой гамме с декоративными элементами, вдохновлёнными фирменной заставкой из фильмов о Джеймсе Бонде. По словам арт-директора франшизы Расмуса Поульсена, такой дизайн должен подчеркнуть элегантность и наследие серии, а также отдать дань одному из самых узнаваемых визуальных символов поп-культуры.

Ранее разработчики сообщили, что версия игры для Nintendo Switch 2 была отложена. При этом релиз 007 First Light на других платформах по-прежнему ожидается в конце мая.