007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 292 оценки

Состоялся полноценный релиз шпионского боевика 007 First Light

monk70 monk70

007 First Light, шпионская приключенческая игра, разработанная и изданная IO Interactive, полноценно вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam / Epic Games) в среду, 27 мая 2026 года. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет этим летом.

Эта приключенческая игра от третьего лица представляет собой уникальную интерпретацию происхождения легендарного шпиона Джеймса Бонда. Полностью оригинальная основная сюжетная линия, не представленная в фильме, длится около 20 часов и состоит из более чем десятка независимых миссий. История рассказывает о Джеймсе Бонде, 26-летнем бывшем лётчике Королевских ВВС Великобритании, которого вербует MI6, и о том, как он получает свой номер «00» в результате серии изнурительных миссий.

«Креативный подход» делает игру свежей и захватывающей. Каждая миссия предлагает множество путей зачистки, включая скрытность, маскировку, использование элементов окружающей среды. Игроки могут свободно выбирать предпочитаемый стиль игры и плавно менять тактику в зависимости от ситуации.

Даже если противник вас обнаружит, система «лицензии на убийство» позволяет мгновенно переключиться в боевой режим без проигрыша, и вы можете использовать окружающую обстановку и гаджеты, чтобы вернуть себе инициативу.

В игре также присутствуют знакомые автомобильные погони и новейшие гаджеты. Вы действительно можете почувствовать себя Бондом, которого видели в фильмах.

Комментарии:  2
ZackSnyder

Отличная игра.

spaMER_ID

Патч с релизом вышел? А то пока на работе.