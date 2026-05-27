Состоялся полноценный релиз шпионского боевика 007 First Light

007 First Light, шпионская приключенческая игра, разработанная и изданная IO Interactive, полноценно вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam / Epic Games) в среду, 27 мая 2026 года. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет этим летом.

Эта приключенческая игра от третьего лица представляет собой уникальную интерпретацию происхождения легендарного шпиона Джеймса Бонда. Полностью оригинальная основная сюжетная линия, не представленная в фильме, длится около 20 часов и состоит из более чем десятка независимых миссий. История рассказывает о Джеймсе Бонде, 26-летнем бывшем лётчике Королевских ВВС Великобритании, которого вербует MI6, и о том, как он получает свой номер «00» в результате серии изнурительных миссий.

«Креативный подход» делает игру свежей и захватывающей. Каждая миссия предлагает множество путей зачистки, включая скрытность, маскировку, использование элементов окружающей среды. Игроки могут свободно выбирать предпочитаемый стиль игры и плавно менять тактику в зависимости от ситуации.

Даже если противник вас обнаружит, система «лицензии на убийство» позволяет мгновенно переключиться в боевой режим без проигрыша, и вы можете использовать окружающую обстановку и гаджеты, чтобы вернуть себе инициативу.

В игре также присутствуют знакомые автомобильные погони и новейшие гаджеты. Вы действительно можете почувствовать себя Бондом, которого видели в фильмах.