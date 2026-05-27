007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7 283 оценки

Создатели 007: First Light заблокировали владельцам AMD возможность обновления FSR с 3.1.5 до 4.1

AceTheKing AceTheKing

Владельцы видеокарт AMD столкнулись с невозможностью обновить FSR в ПК-версии 007: First Light: игроки обратили внимание, что игра поддерживает FSR 3.1.5, но заменить апскейлер на более свежий 4.1 через официальное приложение не получается.

Как выяснилось, разработчики жёстко интегрировали старую версию FSR в код игры. Из-за этого владельцы карт AMD также не могут активировать генерацию кадров. Примечательно, что в PS5 Pro в игре используется апскейлер PSSR, который базируется на тех же технических решениях, что и FSR 4.1.

Пользователи NVIDIA при этом получили полную поддержку DLSS 4.5 и технологии генерации кадров без ограничений.

10
14
lokdogg

Амд должны страдать пока на нормальные карты не перейдут

15
SERGEY-SP

нвидиа как обычно на коне!Не чё удивительного!Поэтому и надо брать зелёные карты!

7
ratte88
разработчики жёстко интегрировали
6
Tommy451

гении не иначе

5
Nick1906

Лучше бы они этим калоедам вообще поддержку кусков текстолита с видеовыходами отменили.

5
