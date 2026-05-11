Создатели показали, что 007 First Light работает в 60 к/с на PS5 Pro

IO Interactive выпустила первые кадры игры 007 First Light на PS5 Pro с частотой 60 кадров в секунду, и можно с уверенностью сказать, что игра выглядит чётко.

«007 FPS», — говорили ещё в сентябре… Рады сообщить, что 007 First Light работает со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 Pro.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года для PS5, ПК и Xbox Series X/S, версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже. Игра позиционируется как история становления франшизы и рассказывает о 26-летнем Бонде, неопытном агенте MI6, отправляющемся на миссию, которая принесет ему статус 00. Помимо более молодого 007, в игре также представлены новые воплощения классических персонажей, включая М, Кью и мисс Манипенни.