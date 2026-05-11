Создатели показали, что 007 First Light работает в 60 к/с на PS5 Pro

IO Interactive выпустила первые кадры игры 007 First Light на PS5 Pro с частотой 60 кадров в секунду, и можно с уверенностью сказать, что игра выглядит чётко.
«007 FPS», — говорили ещё в сентябре… Рады сообщить, что 007 First Light работает со скоростью 60 кадров в секунду на PS5 Pro.
Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года для PS5, ПК и Xbox Series X/S, версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже. Игра позиционируется как история становления франшизы и рассказывает о 26-летнем Бонде, неопытном агенте MI6, отправляющемся на миссию, которая принесет ему статус 00. Помимо более молодого 007, в игре также представлены новые воплощения классических персонажей, включая М, Кью и мисс Манипенни.
който Анчартед с АЛИ-экспресса
В плавающем разрешении и апскейлингом?
На минималках с растяжением с 360p?
Как сказать...
Вот такие игры мне уже давно надоели. Убийство с одной пули - да, но разработчики упорно делают из героев Терминаторов, которые выдерживают десятки пуль. А тут ещё и шоу в виде драки с броском, и это всё посреди перестрелки.
Разумеется, что Бонд достаёт оружие из четвёртого измерения. Как обычно, то есть. В древнем Mass Effect 1 Шепард носил(а) всё оружие на себе. Забытые технологии (хоть какого-то) реализма.
Смотришь на это и думаешь - какого чёрта происходит? Шпионский боевик или Болливуд?
как же палится что это тот же самый хитман которого я проходил 10 раз ( каждую из частей ), только добавили куча мусора в виде затемнений, дымки, вспышек, эффекта скорости, это все лучше отключить сразу ибо глаза вытекают, в игру так и не завезли плавности анимаций и бега, все слишком резко/быстро/дергано ( ну как и было в хитмане )