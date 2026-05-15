Создатели считают, что характер молодого Бонда в 007: First Light вызвал полемику, - это хорошо

Впервые IO Interactive высказалась о реакции фанатов на характер молодого Джеймса Бонда в 007: First Light. Многие игроки отметили, что версия, сыгранная Патриком Гибсоном, кажется «чрезмерно высокомерной», но команда разработчиков заявила, что эта черта была запланирована с самого начала.

В интервью Eurogamer старший дизайнер боевой системы Том Марчам заявил, что считает позитивным тот факт, что у фанатов есть сильные мнения по поводу этого решения.

Разные мнения людей о Джеймсе Бонде — это здорово. У каждого есть свой любимый Бонд. Если бы мы создали Бонда, о котором ни у кого не было бы мнения, это был бы самый скучный Бонд из когда-либо созданных. Поэтому тот факт, что вокруг этого есть некоторая полемика, я думаю, это позитивный момент.

Марчем также сравнил ситуацию с традиционными дискуссиями, которые всегда возникают, когда на роль в большом кино выбирают нового актёра.

Я думаю, что каждый раз, когда выбирают нового Джеймса Бонда, это становится темой для разговоров по всей Британии. Так что давайте позволим этому произойти и с нами, давайте позволим людям это обсуждать. Мне любопытно посмотреть…



Одна из вещей, которая мне больше всего нравится в игре Падди в роли Бонда, это то, как сильно он покоряет зрителя на протяжении всего пути. Так что будет интересно посмотреть, что люди подумают, когда они действительно сыграют эту роль.

Режиссёр Мартин Эмборг отметил, что Бонд обладает «незаслуженной уверенностью», что намеренно проявляется в его мимике.

Бонд думает: «Да, я могу все«, поэтому он безрассудный молодой человек. Этот парень ещё не видел смерти так, как видел ее более зрелый Бонд. Когда ты молод, ты чувствуешь себя бессмертным… и он, безусловно, узнает, что это не так.

Выход 007: First Light запланирован на 27 мая для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.