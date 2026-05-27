Специалисты из Digital Foundry оценили работу 007 First Light на PS5 и PS5 Pro

В день официального релиза шпионского экшена 007 First Light эксперты технической лаборатории Digital Foundry опубликовали детальный анализ консольных версий проекта. Специалисты протестировали новинку на базовой PS5 и PS5 Pro, отметив превосходное качество графики на продвинутой консоли Sony.

На стандартной PS5 игрокам доступны два привычных режима: «качество» предлагает разрешение 1080p при 30 FPS, а «производительность» повышает фреймрейт до 60 FPS, но снижает внутреннее разрешение до скромных 720p. Кроме того, на базовой консоли вокруг неподвижных объектов заметны графические артефакты в виде легкого свечения.

Версия для PS5 Pro лишена этих недостатков благодаря обновленной технологии апскейлинга PSSR 2. Консоль предлагает один сбалансированный режим, который масштабирует картинку до полноценных 4K при стабильных 60 FPS, выдавая кристально чистое изображение. Специалисты подчеркнули, что свежие улучшения PSSR делают покупку PS5 Pro полностью оправданным апгрейдом.

К слову, сама игра про Джеймса Бонда стартовала отлично — средний балл на Metacritic составил 88 из 100, что говорит об эталонном приключении, которое точно порадует фанатов агента 007.