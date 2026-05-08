Стали известны расширенные системные требования 007: First Light

Разработчик IO Interactive опубликовал характеристики и требования для ПК своей предстоящей игры о Джеймсе Бонде, 007: First Light, релиз которой состоится 27 мая. Как и следовало ожидать, для игры в максимальном разрешении и с максимальной частотой кадров вам понадобится мощный ПК, но минимальные требования не слишком высоки.
Помимо технических характеристик ПК, которые будут подробно описаны ниже, IO Interactive выделила эксклюзивные функции для ПК, такие как неограниченная частота кадров, динамическая многокадровая генерация Nvidia DLSS 4.5 и сверхвысокое разрешение, трассировка лучей и реконструкция лучей DLSS (появится летом), а также дополнительные возможности глубокой настройки. Кроме того, студия подробно описала глобальные параметры доступности для 007 First Light, которые будут включать различные аудиопрофили с субтитрами и настройками, переназначение ввода, регулировку ввода (чувствительность, отключение, инвертирование), параметры вывода звука, озвучивание меню, параметры активации ввода и автозаполнение для определённых действий и событий быстрого реагирования.
Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие)
- ОС: Windows 10/11 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700
- Видеопамять (минимум): 6 ГБ
- Место на диске: минимум 80 ГБ SSD
Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, средние)
- ОС: Windows 10/11 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- Видеопамять (минимум): 8 ГБ
- Место на диске: минимум 80 ГБ SSD
Энтузиаст 1 (1440p, 60 к/с, высокие)
- ОС: Windows 10/11 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- Видеопамять (минимум): 12 ГБ
- Место на диске: минимум 80 ГБ SSD
Энтузиаст 2 (4K, 60 к/с, высокие)
- ОС: Windows 10/11 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
- Видеопамять (минимум): 16 ГБ
- Место на диске: минимум 80 ГБ SSD
Ультра (4K, 200+ к/с (DLSS 4.5), ультра)
- ОС: Windows 10/11 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-13600K/AMD Ryzen 7 7700X
- ОЗУ: 32 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5080
- Видеопамять (минимум): 16 ГБ
- Место на диске: минимум 80 ГБ SSD
IO Interactive сообщает, что DLSS не включён для минимальных, рекомендуемых или Энтузиаст.
007 First Light выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 27 мая. На Nintendo Switch 2 игра выйдет летом этого года.
2к 4070 - ну короче тю тю оптимезация
Какой-то всратый графон в этой игрухе.. материалы пластиковые, персонажи кукольные, свет убогий
Планку задрали ! Фиксеры пофиксят😆 потом можно будет и на блендере запустить🤣
Судя по скриншоту графика уровня 2007 года.