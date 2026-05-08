Стали известны расширенные системные требования 007: First Light

Разработчик IO Interactive опубликовал характеристики и требования для ПК своей предстоящей игры о Джеймсе Бонде, 007: First Light, релиз которой состоится 27 мая. Как и следовало ожидать, для игры в максимальном разрешении и с максимальной частотой кадров вам понадобится мощный ПК, но минимальные требования не слишком высоки.

Помимо технических характеристик ПК, которые будут подробно описаны ниже, IO Interactive выделила эксклюзивные функции для ПК, такие как неограниченная частота кадров, динамическая многокадровая генерация Nvidia DLSS 4.5 и сверхвысокое разрешение, трассировка лучей и реконструкция лучей DLSS (появится летом), а также дополнительные возможности глубокой настройки. Кроме того, студия подробно описала глобальные параметры доступности для 007 First Light, которые будут включать различные аудиопрофили с субтитрами и настройками, переназначение ввода, регулировку ввода (чувствительность, отключение, инвертирование), параметры вывода звука, озвучивание меню, параметры активации ввода и автозаполнение для определённых действий и событий быстрого реагирования.

Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие)

ОС: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700

Видеопамять (минимум): 6 ГБ

Место на диске: минимум 80 ГБ SSD

Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, средние)

ОС: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT

Видеопамять (минимум): 8 ГБ

Место на диске: минимум 80 ГБ SSD

Энтузиаст 1 (1440p, 60 к/с, высокие)

ОС: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Видеопамять (минимум): 12 ГБ

Место на диске: минимум 80 ГБ SSD

Энтузиаст 2 (4K, 60 к/с, высокие)

ОС: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

Видеопамять (минимум): 16 ГБ

Место на диске: минимум 80 ГБ SSD

Ультра (4K, 200+ к/с (DLSS 4.5), ультра)

ОС: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-13600K/AMD Ryzen 7 7700X

ОЗУ: 32 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5080

Видеопамять (минимум): 16 ГБ

Место на диске: минимум 80 ГБ SSD

IO Interactive сообщает, что DLSS не включён для минимальных, рекомендуемых или Энтузиаст.

007 First Light выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 27 мая. На Nintendo Switch 2 игра выйдет летом этого года.