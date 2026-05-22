Стали известны размер скачиваемых файлов и дата предзагрузки 007 First Light

Расписание предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов 007 First Light, предстоящего шпионского проекта о Джеймсе Бонде от IO Interactive, стали известны до официального релиза. Игроки на платформах текущего поколения смогут предварительно загрузить игру перед её глобальным релизом на следующей неделе.
Новый проект IO Interactive представляет собой совершенно оригинальный взгляд на культового секретного агента, фокусируясь на ранних годах Бонда до того, как он стал легендарным 007. Сочетая элементы скрытности, социального проникновения и кинематографического экшена, игра стремится объединить классическую шпионскую фантастику с философией дизайна студии, основанной на принципе «песочницы».
Информация о размере загрузки 007 First Light на данный момент следующая:
- PS5: 50,799 ГБ
- ПК: требуется 80 ГБ места на диске
- Xbox Series X|S: Пока не подтверждено
Время предварительной загрузки и запуска 007 First Light указано ниже:
- Предварительная загрузка: 24 мая 2026 г.
- Релиз: 26 мая 2026 г. 17:00 МСК
сделайте как с форзой 6 и все будут довольны
Чет жиденькие продажи у игры в стиме, пока что
смотрю вот на это и как-то вообще не ёкает даже, раньше когда видел бонда на плейстейшене 1 аж слёзы от счастья шли, а тут мелкобритания так зашкварилась всей этой повесткой что даже игра вызывает просто отвращение, это талант так настраивать людей против себя на подсознании, первый удар под дых от них был когда Доктор Кто стал бабой а потом и вовсе нeгрогoмиком, так и не досмотрел из-за этого
Готов к предзагрузке :)
у меня знакомая предзаказала на плойку, я так понимаю бабы хотят поиграть за красавчика в стиле анчартед и посмотреть на его жёпку?