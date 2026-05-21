ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 234 оценки

Стало известно точное время выхода 007 First Light

monk70 monk70

IO Interactive подтвердила точное время выхода 007 First Light на следующей неделе. Как вы, вероятно, уже знаете, 007 First Light выйдет 27 мая, но, если вы сделаете предзаказ, вы сможете начать играть на день раньше, 26 мая. 007 First Light будет запущена глобально, то есть игра станет доступна всем одновременно.

IO Interactive сообщила, что игра выйдет в 17:00 МСК на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 появится позже в этом году.

21
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
myLastStop
5
PavelDragon

О, зеленая версия значит тоже 26 выйдет - приятно :)

3
White Rabbit 47

Как будем брать красавчика? Он ж в нашей стране не продается? Через селлеров как обычно? И активация через стеам? А не забанят?(((

1
KILLA06

защита стоит?