Стало известно точное время выхода 007 First Light

IO Interactive подтвердила точное время выхода 007 First Light на следующей неделе. Как вы, вероятно, уже знаете, 007 First Light выйдет 27 мая, но, если вы сделаете предзаказ, вы сможете начать играть на день раньше, 26 мая. 007 First Light будет запущена глобально, то есть игра станет доступна всем одновременно.

IO Interactive сообщила, что игра выйдет в 17:00 МСК на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 появится позже в этом году.