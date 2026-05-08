Статья журналиста PC Gamer о несовместимости Джеймса Бонда и видеоигр вызвала споры в сети

Журналист Джошуа Воленс опубликовал материал на портале PC Gamer, где заявил, что Джеймс Бонд является неподходящим главным героем для видеоигр. К такому выводу автор пришел после того, как провел 3 часа в предварительной версии шпионского боевика 007 First Light от студии IO Interactive. По мнению Воленса, харизма и высокомерие секретного агента хорошо смотрятся в фильмах длительностью от 90 до 120 минут. Если же перенести этого персонажа в игру продолжительностью 10, 20, 30 или 40 часов, его поведение и постоянные шутки начинают казаться неуместными. Журналист добавил, что не может ассоциировать себя с Бондом, так как теряется при малейших трудностях, а любые геймплейные ошибки вроде промахов полностью ломают иллюзию игры за непобедимого шпиона.

Текст вызвал шквал критики в социальных сетях. Геймеры обвинили автора в нарциссизме и непонимании сути индустрии. Игроки отметили, что главная цель видеоигр заключается в эскапизме и возможности управлять выдающимися персонажами, на которых хочется равняться. Аудитория указала, что никто не требует от человека по ту сторону экрана полного сходства с протагонистом. В качестве аргументов комментаторы вспомнили проекты про Супер Марио или Соника, играть за которых весело именно из-за их уникальных способностей, недоступных в реальной жизни. Пользователи сошлись во мнении, что личные комплексы не должны влиять на оценку художественного произведения.