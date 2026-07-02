Стиль агента 007: IO Interactive показала процесс создания гардероба для молодой версии Джеймса Бонда

Студия IO Interactive выпустила новый дневник разработчиков экшена 007 First Light, целиком посвященный формированию стиля главного героя. В опубликованном видеоролике авторы подробно рассказали о кропотливом творческом процессе создания гардероба для молодого Джеймса Бонда. Создатели игры подчеркнули, что безупречный внешний вид персонажа выступает не просто визуальным элементом, а ключевым инструментом для передачи его характера и общей аутентичности шпионской атмосферы.

К работе над цифровыми костюмами привлекли признанных экспертов кино и индустрии моды. Своим видением поделились арт-директор франшизы Расмус Поульсен и художники по персонажам Беатрис Харти. Вместе с ними над проектом трудились художница по костюмам фильма «Не время умирать» Суттират Энн Ларларб, а также дизайнеры известного британского бренда Orlebar Brown. Им удалось успешно соединить классические, узнаваемые элементы бондианы с современными трендами.

Разработчики из IO Interactive, известные по серии Hitman, в очередной раз продемонстрировали мастерство работы с образами. Свежие материалы наглядно доказывают, что пристальное внимание к деталям помогает осовременить каноничный облик шпиона, сохранив при этом его фирменный шарм.

Напомним, что 007 First Light рассказывает историю происхождения самого известного в мире секретного агента. Игроки пройдут путь вместе с молодым, талантливым, а иногда и импульсивным Джеймсом Бондом во время его обучения в MI6 и увидят, как он заслуживает свой легендарный статус «00».