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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 754 оценки

Сценарист 007 First Light объяснил, почему наставник Гринвей стал полной противоположностью Бонда

Gruz_ Gruz_

Майкл Фогт, главный сценарист шпионского экшена 007 First Light, поделился деталями сюжета о начале карьеры молодого Джеймса Бонда, его сложных отношениях с наставником и столкновении с необычным антагонистом.

По словам Фогта, появление в сюжете ментора Джона Гринвея планировалось с самых ранних этапов разработки. Поскольку игра посвящена началу карьеры Бонда и его вступлению в MI6, авторам необходим был персонаж, выступающий полным антиподом главного героя. В отличие от импульсивного Бонда, привыкшего рассчитывать на себя, Гринвей олицетворяет строгое соблюдение регламентов, дисциплину и беспрекословное подчинение руководству.

Обзор 007: First Light - лицензия на взрывное и увлекательное приключение молодого Джеймса Бонда

Разработчики подчеркнули, что одна из центральных сцен между агентом и его наставником была детально прописана еще на старте производства для точного раскрытия их динамики. Команда намеренно отказалась от чрезмерного пафоса и надрывной драматичности. Сценарий игры выдержан в лаконичных традициях британской драматургии, что соответствует внутренней концепции студии, описывающей проект как «праздник всего британского».

Отдельно сценарист остановился на фигуре главного противника Бонда — сэре Николасе Уэббе. Персонаж лишен стандартных клише о захвате мира ради наживы. Уэбб разочарован в людях и считает человеческую природу слишком деструктивной и несовершенной. Его главная цель — передать бразды правления цивилизацией благожелательному искусственному интеллекту, который обеспечит на планете более справедливый порядок.

Шпионский экшен 007 First Light доступен на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а порт для Nintendo Switch 2 выпустят позже.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Lady_Leda

Плох тот сценарий если сценарист должен объяснять в нем его участников. Хотя сам сюжет Бонда вполне интерсный получился.

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