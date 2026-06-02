Студия IO Interactive опубликовала хвалебный трейлер 007 First Light

Студия IO Interactive выпустила официальный хвалебный трейлер своего шпионского экшена 007 First Light, подчеркивая восторженный прием игры игроками и критиками. В трейлере собраны отзывы и высокие оценки: проект называют "шедевром", "лучшей игрой про Джеймса Бонда" и "GOTY" . Трейлер подчеркивает, что IO Interactive удалось возродить интерес к Джеймсу Бонду в видеоиграх.

Возвращение Джеймса Бонда в мир видеоигр в проекте 007 First Light было просто потрясающим, и для нас большая честь быть с вами на этом пути, - отметили в IO Interactive.

007 First Light - это приключенческий экшен от третьего лица, рассказывающий историю молодого, дерзкого и иногда безрассудного Джеймса Бонда в начале его карьеры в MI6. Игроки увидят, как обычный рекрут превращается в легендарного агента 007. Проект создан на собственном движке Glacier и получил высокие оценки за кинематографичный сюжет, геймплей и атмосферу классических бондиан. Игра уже доступна на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X. Фанаты в комментариях активно обсуждают платиновые трофеи, повторные прохождения и надежды на сиквел.