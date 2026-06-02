007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 424 оценки

Студия IO Interactive опубликовала хвалебный трейлер 007 First Light

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия IO Interactive выпустила официальный хвалебный трейлер своего шпионского экшена 007 First Light, подчеркивая восторженный прием игры игроками и критиками. В трейлере собраны отзывы и высокие оценки: проект называют "шедевром", "лучшей игрой про Джеймса Бонда" и "GOTY" . Трейлер подчеркивает, что IO Interactive удалось возродить интерес к Джеймсу Бонду в видеоиграх.

Возвращение Джеймса Бонда в мир видеоигр в проекте 007 First Light было просто потрясающим, и для нас большая честь быть с вами на этом пути, - отметили в IO Interactive.

007 First Light - это приключенческий экшен от третьего лица, рассказывающий историю молодого, дерзкого и иногда безрассудного Джеймса Бонда в начале его карьеры в MI6. Игроки увидят, как обычный рекрут превращается в легендарного агента 007. Проект создан на собственном движке Glacier и получил высокие оценки за кинематографичный сюжет, геймплей и атмосферу классических бондиан. Игра уже доступна на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X. Фанаты в комментариях активно обсуждают платиновые трофеи, повторные прохождения и надежды на сиквел.

Комментарии:  12
KoreanLoki

гоовно на лопате швырнули в толпу а оттуда хвалебные отзывы полились

Господин Лидер Мур

Даже я ожидал худшего, удивили чуваки!

Агушка

Интересно игру года возьмёт или резеку отдадут?

North235

Не ну 10 из 10, это, конечно, перебор. Как по мне, игра заслуживает 7 из 10.

BENDJI

Лучшеб они опубликовали обещанный патч с трассировкой пути.

