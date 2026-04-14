Студия IO Interactive похвасталась, что 007: First Light добавили в вишлист более 3 миллионов раз

Студия IO Interactive объявила в своем официальном аккаунте в соцсети X, что приключенческий боевик 007: First Light добавили в список желаемого 3 миллиона раз. В начале февраля сообщалось о 2,2 миллионах, то есть за 2 месяца количество выросло еще на 800 тысяч. Вместе с анонсом был опубликован новый ключевой арт с Джеймсом Бондом и Манипенни. Сообщение от разработчиков гласит:

Спасибо, что сделали 007: First Light одной из самых ожидаемых игр. Окунитесь в переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда уже 27 мая.

Разработчики IO Interactive, известные по серии Hitman, уже несколько лет работают над проектом. Релиз был перенесен на май 2026 года, и, судя по количеству вишлистов, поклонники с нетерпением ждут возвращения Бонда в игровом формате.

007: First Light - это грядущий приключенческий боевик о молодом Джеймсе Бонде, разрабатываемый студией IO Interactive. Выход игры запланирован на 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Сейчас действует выгодное предложение: все, кто оформит предзаказ, получат бесплатное обновление до Deluxe Edition.