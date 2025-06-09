Свежие кадры 007: First Light раскрывают новые подробности о игре про Джеймса Бонда

Студия IO Interactive представила миру очередное видео из 007: First Light. На PC Gaming Show этого года создатели поделились концепциями, на которых основан их последний проект.

007: First Light — одна из игр, которая вышла из тени только на этой неделе. Студия IO Interactive использует практически любую возможность, чтобы напомнить игрокам об этой игре. На PC Gaming Show этого года мы получили свежее видео, в котором разработчики знакомят нас с видением этого проекта, а значит — с его сюжетом и механикой.

Начнем с того, что 007: First Light расскажет историю молодого Джеймса Бонда и познакомит нас с первыми этапами карьеры главного героя в качестве агента 007. Сюжет должен играть более важную роль, чем в серии Hitman. Хотя история будет полностью оригинальной, она будет выдержана в духе книг Яна Флеминга.

Тем не менее, новый проект и флагманская серия IOI, как предполагается, имеют много общего. 007: First Light также предложит нам нелинейные миссии. Из-за специфики главного героя он сможет как действовать тихо, так и входить везде через парадную дверь, нанося правые хуки в качестве приветствия и стреляя в каждого встречного противника. Также было сказано несколько слов о музыке, которая будет отсылать к саундтрекам, известным по фильмам.

007: First Light выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Премьера игры запланирована на 2026 год.