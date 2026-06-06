Триумфальное возвращение Джеймса Бонда: за первую неделю продано 2,7 миллиона копий 007 First Light

Студия IO Interactive официально объявила о впечатляющих продажах своей новой игры 007 First Light. За первую неделю после релиза было продано 2,7 миллиона копий. В официальном аккаунте игры опубликовано праздничное сообщение:

2,7 миллиона копий продано за первую неделю! Ваша поддержка значит для нас целый мир, и мы не можем достаточно отблагодарить вас за то, что стали частью этого пути.

Игра представляет собой переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда - динамичный нарративный экшен, где игрокам предстоит "Заработать Номер 00". Проект вышел на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam) 27 мая 2026 года.

Фанаты и игровые СМИ высоко оценили 007 First Light за атмосферу, сюжет, перестрелки и верность духу легендарного шпиона. Многие называют ее одной из лучших игр года и лучшей игрой про Бонда за последние десятилетия. На фоне скептических прогнозов некоторых блогеров результат продаж выглядит особенно убедительно. IO Interactive уже намекает на дальнейшую поддержку игры, включая возможные DLC и продолжение истории.