Центральным элементом сюжета и геймплея в 007: First Light станут путешествия Бонда по миру

Студия IO Interactive опубликовала новое промо-видео предстоящей игры 007: First Light, в котором генеральный директор компании Хакан Абрак подробно рассказал о том, как разработчики собираются сохранить дух Джеймса Бонда в предыстории молодого агента.

В интервью Абрак подчеркнул, что главная цель команды - сделать так, чтобы Бонд ощущался Бондом даже до того, как получил легендарный номер 007. Он особо отметил роль путешествий по миру как один из ключевых столпов проекта:

Сюжет построен вокруг путешествий Бонда по различным международным локациям, каждая из которых создана для того, чтобы погрузить игроков в опасности и интригу, которые определяют франшизу. Мы вплетаем путешествия как в историю, так и в геймплей, чтобы гарантировать, что дух Бонда сохранится.

Слова Абрака чередуются с кадрами геймплея: погони на машинах, тропические локации, роскошные отели и динамичный экшен. Локации будут включают Словакию (отель в Карпатах), Лондон и тропические места. Релиз 007: First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2.