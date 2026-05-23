"Убрал из списка желаний" - фанаты 007 First Light в ярости из-за добавления DRM-защиты Denuvo перед релизом

Геймеры с нетерпением ждали выхода 007 First Light, релиз которой запланирован на 27 мая 2026 года, но один недавний спорный шаг от IO Interactive расстроил фанатов.

Как известно, разработчик IO Interactive добавил DRM-защиту Denuvo в 007 First Light перед релизом, и многие пользователи Steam начали запрашивать возврат средств. Это происходит на фоне заметной тенденции, когда издатели игр добавляют спорную DRM-защиту в игры только после принятия предварительных заказов.

Неудивительно, что фанаты обеспокоены влиянием Denuvo на производительность игры и, что, пожалуй, наиболее важно, ограничениями, вызванными DRM (особенно для пользователей SteamOS при переключении версий Proton).

Это включает в себя долгосрочные последствия, которые могут возникнуть из-за агрессивного поведения Denuvo на ПК пользователей, поскольку он имеет доступ на уровне ядра, что, по сути, является высшим уровнем полномочий в системе.

Пользователи делятся своим недовольством на форумах Steam, один из них, в частности, заявил:

Вычёркиваю из списка желаний. Denuvo будет обойдена в первый же день или даже раньше, и мне придётся ждать большой скидки на стороннем сайте, хотя я собирался погрузиться в игру сразу после запуска на следующей неделе.

Хотя DRM используется для предотвращения пиратства, и в последние несколько лет это успешно работало, сейчас ситуация изменилась: множество версий игр доступны через взлом Hypervisor, а тревожное количество играбельных сборок утекает до официального релиза.

Denuvo скорее вредит потребителям, чем приносит пользу, но, к сожалению, потенциальное удаление из 007 First Light на данном этапе маловероятно.