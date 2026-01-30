Успех Hitman позволил IO Interactive сохранить независимость и впоследствии заняться 007: First Light

IO Interactive рассказала, что в начале 2010-х находилась на грани закрытия и фактически выжила благодаря ставке на серию Hitman. В интервью Game Informer глава студии Хакан Абрак вспомнил сложный период после релизов Mini Ninjas, Kane & Lynch и Hitman: Absolution.

Хотя Absolution показала неплохие продажи, они не оправдали ожиданий издателя Square Enix. На этом фоне студия пережила волны сокращений в 2010 и 2013 годах: штат сократился примерно с 200 сотрудников до 70.

По словам Абрака, ситуация была критической: у компании оставалось всего около трёх месяцев финансовой подушки. Руководству пришлось принимать жёсткие решения, но команда не отказалась от идеи перезапуска Hitman. Концепцию будущей игры заложили ещё в 2013 году и, несмотря на риски, продолжили ей следовать.

Этот курс в итоге привёл к выходу Hitman в 2016 году, который задал направление для всей последующей трилогии World of Assassination. Именно она со временем укрепила позиции франшизы и сформировала активное сообщество игроков.

Сегодня, отмечает Абрак, Hitman находится на пике формы, а сама IO Interactive чувствует себя уверенно как независимый разработчик. Студия подчёркивает, что остаётся частной и не принадлежит крупным корпорациям, что для AAA-сегмента стало редкостью. По словам руководителя, таких независимых команд «можно пересчитать по пальцам».

Успех серии про Агента 47 позволил IO Interactive не только сохранить независимость, но и заняться новыми крупными проектами. Среди них — амбициозный шпионский экшен 007: First Light, который должен предложить свежий взгляд на историю Джеймса Бонда. История самой студии показывает, что рискованная ставка на ключевую франшизу может не просто спасти компанию, но и вывести её на новый уровень.