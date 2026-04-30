В 007 First Light IOI отходит от формулы Hitman: обнаружение не ведёт к провалу, скрытность можно восстановит после боя

В преддверии выхода 007 First Light, запланированного менее чем через месяц на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2, в СМИ развернулась масштабная рекламная кампания. Глобальный бренд-менеджер IO Interactive, Лорин Дешамп, в интервью Inven Global рассказала о том, как боевая система и скрытность в этой лицензионной игре о Джеймсе Бонде значительно отличаются от франшизы Hitman: бой не является провалом, и возвращение к скрытности возможно даже после начала боя.

Мы хотели предоставить игрокам различные возможности для достижения своих целей. Именно поэтому мы разработали систему, в которой скрытность и бой плавно перетекают друг в друга. Как я уже упоминала, в Hitman переход в боевой режим по сути означал провал. Но в 007 First Light вы можете свободно сочетать скрытность, экшен и всё, что между ними.



Гаджеты можно использовать для обоих подходов. В режиме скрытности вы можете взламывать гаджеты, чтобы отключать камеры или обходить охрану, или использовать «телефон-дротик», чтобы нейтрализовать врага и проскользнуть мимо. И наоборот, в бою вы можете использовать такие гаджеты, как световые мины или ракетные установки, чтобы уничтожать врагов напрямую.



Мы не хотели, чтобы скрытность стала слишком медленной или скучной. Поэтому мы установили принцип, что обнаружение не должно означать конец игры. Вы должны иметь возможность успокоить ситуацию, когда вас обнаружили, и обычно это делается с помощью блефа или боя. Даже если вас обнаружили во время скрытности и завязался короткий бой, если вы достаточно быстро уничтожите врагов, вы сможете вернуться в режим скрытности. Это механизм, который делает игру намного более динамичной, даже в стелс-секциях.



Кроме того, мы хотели, чтобы игроки всегда двигались вперёд, а импровизация играла важную роль. В Hitman можно было тщательно планировать маршрут и ждать врага в углу несколько минут, но в 007 First Light мы хотели, чтобы игроки думали быстрее. В то же время мы позаботились о том, чтобы все механики органично сочетались друг с другом.

Студия также объявила о возможности повторного прохождения уровней в так называемом режиме Tacsim, где игроки 007 First Light могут перепроходить уровни, чтобы найти пропущенные ранее дополнительные маршруты или просто повторить их с повышенными модификаторами сложности, чтобы разблокировать награды, такие как уникальные косметические предметы. Режим Tacsim доступен в лаборатории Кью для дальнейшего совершенствования навыков молодого Джеймса Бонда.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года.