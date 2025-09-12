В 007 First Light молодому Бонду предстоит заслужить не только своё имя, но и культовую музыкальную тему

007 First Light — это игра, в которой IO Interactive представит оригинальную версию ранних этапов карьеры знаменитого Джеймса Бонда. Оказывается, стремление представить оригинальный подход к Агенту 007 отразится не только на сюжете и игровом процессе.

Разработчики хотели, чтобы игроки не только увидели, но и почувствовали, что Джеймс Бонд — агент-новичок, которому не хватает опыта. Это подтверждает не только первый игровой процесс, но и недавнее интервью Eurogamer, в котором звукорежиссёр и директор по миссиям Доминик Вега рассказал, что музыкальные темы из фильма присутствуют в игре, но фанаты услышат их не сразу.

По словам разработчика, на это решение повлияли характер сюжета и игровой процесс. Музыка призвана подчеркнуть путешествие Джеймса Бонда в игре.

Игра во многом опирается на творческий выбор и использование возможностей любым удобным для игрока способом — и музыка должна идеально этому соответствовать.



Мы хотим быть Бондом для нового поколения игроков и представить новое звучание, не забывая при этом, что это классическая франшиза, где поклонники Бонда должны чувствовать себя по-настоящему довольными и желанными гостями, а также что новые игроки смогут познакомиться с этой культовой звуковой эстетикой, которая соответствует опыту персонажа.

Разработчик также не скрывает, что реализация культовых композиций и их комбинирование с его собственными работами оказались довольно сложной задачей.

Мелодию невероятно сложно передать в играх из-за их интерактивности, и в First Light мы настояли на полной реализации наших музыкальных идей. Даже если игрок быстро переходит от боя к спокойной обстановке, мы должны довести этот музыкальный мотив до конца. Это действительно сложно. И на бумаге это выглядит не очень хорошо. Но мы считаем это действительно важным.



Типичная музыка и дизайн сражений не соответствовали нашим ожиданиям. Музыка во вселенной Бонда угловатая. У неё переменный размер. Она вне времени. В ней есть пространство, в ней есть кислород. В ней есть место для диалогов и для создания впечатлений. Мы хотели извлечь из этого максимальную выгоду. Мы переработали многие технологии, чтобы дело было не только в мелодиях, темах и ощущении Бонда, но и в том, как мы всё это органично вписали для игрока.

Однако Доминик Вега не сдался и сумел достичь своей цели, пригласив Джо Хенсона и Алексис Смит, более известных как «Экипаж», к работе над игрой.

Это поистине блестящий композиторский дуэт с невероятным объёмом работ и потрясающей музыкой. Они идеально сочетают оркестровое мастерство, необходимое для фильма о Бонде, и привносят нечто современное, что, я думаю, станет для поклонников фантастическим шагом вперёд в развитии франшизы. Их звучание – нечто среднее между оркестровым и синтезаторным, поэтому, я думаю, как группа и как дуэт, они символизируют то, что мы ищем в молодом Бонде, исследующем мир МИ-6, мир шпионажа, мир интриг, – и воплощающем всё это в жизнь.



Мы очень гордимся тем, чего достигли, но в этом есть что-то такое, что… все дороги ведут к Бонду, к этому культовому звучанию. Мы гордимся тем, что можем представить музыкальный жанр, который всё больше теряется в СМИ. Думаю, мы относимся к этому очень серьёзно. Шесть валторн в одной комнате звучат потрясающе, и я хочу, чтобы игроки это услышали.

007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.