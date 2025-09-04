В 007 First Light можно будет переигрывать миссии с "дополнительными модификаторами"

IO Interactive наконец-то представила расширенный игровой процесс 007 First Light, и, несмотря на некоторые проблемы с частотой кадров, он соответствует всем ожиданиям от игры о Джеймсе Бонде. За исключением погонь и перестрелок, песочница далека от Hitman, хотя и предлагает нечто похожее в плане переигрывания миссий.
Согласно странице игры в Steam, 007 First Light позволяет игрокам «проверить» свои навыки и «переигрывать любимые миссии с дополнительными модификаторами для бесконечного шпионского веселья!» Похоже на испытания из Hitman: World of Assassination, где игрокам приходится убивать цели изобретательно. Учитывая огромное количество возможностей и способов решения проблем, будет интересно посмотреть, что предложит IO Interactive.
007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.
Можно также обойти стороной этот плевок в сторону канонических книг. Соевый мусор с повесткой. Отличный выбор для клоунов и любителей govна.
Поплачь, мамкин борцун. Портфель на завтра собрал?
Да, собрал твой портфель на завтра. Твоя мама довольна. Поплакали с ней о твоих плохих оценках.
🤣🤣🤣
не удивительно это же можно в хитман
Типа контрактов, но на другую цель? Что-то тогда от Бонда мало что остаётся. Они не ответили на главный вопрос: всю игру по стелсу пройти можно или нет (кроме редких принудительных погонь или катсцен чтобы мож больше оружку брал под конец)?
Все объяснили, можно и стелс и в боевом пройти, но нельзя, как в хитмане валить и цели и гражданских, тут нельзя будет убивать обычный людей