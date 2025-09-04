ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007: First Light 27.03.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.6 152 оценки

В 007 First Light можно будет переигрывать миссии с "дополнительными модификаторами"

monk70 monk70

IO Interactive наконец-то представила расширенный игровой процесс 007 First Light, и, несмотря на некоторые проблемы с частотой кадров, он соответствует всем ожиданиям от игры о Джеймсе Бонде. За исключением погонь и перестрелок, песочница далека от Hitman, хотя и предлагает нечто похожее в плане переигрывания миссий.

Согласно странице игры в Steam, 007 First Light позволяет игрокам «проверить» свои навыки и «переигрывать любимые миссии с дополнительными модификаторами для бесконечного шпионского веселья!» Похоже на испытания из Hitman: World of Assassination, где игрокам приходится убивать цели изобретательно. Учитывая огромное количество возможностей и способов решения проблем, будет интересно посмотреть, что предложит IO Interactive.

007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.

16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Mr Malfoy

Можно также обойти стороной этот плевок в сторону канонических книг. Соевый мусор с повесткой. Отличный выбор для клоунов и любителей govна.

7
Zodyak

Поплачь, мамкин борцун. Портфель на завтра собрал?

6
Mr Malfoy Zodyak

Да, собрал твой портфель на завтра. Твоя мама довольна. Поплакали с ней о твоих плохих оценках.

6
CRAZY rock GAME Mr Malfoy

🤣🤣🤣

1
Лидер Мур

не удивительно это же можно в хитман

4
bohdan2015

Типа контрактов, но на другую цель? Что-то тогда от Бонда мало что остаётся. Они не ответили на главный вопрос: всю игру по стелсу пройти можно или нет (кроме редких принудительных погонь или катсцен чтобы мож больше оружку брал под конец)?

Zodyak

Все объяснили, можно и стелс и в боевом пройти, но нельзя, как в хитмане валить и цели и гражданских, тут нельзя будет убивать обычный людей

1