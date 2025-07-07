В IO Interactive рассказали о создании шпионской игры 007: First Light и её особенностях

Студия IO Interactive в рамках дополнительного интервью для PC Gaming, опубликованного сегодня, поделилась свежими подробностями о разработке своего нового проекта — шпионского экшена 007: First Light. По словам команды, это станет переосмыслением происхождения Джеймса Бонда, где игрокам предстоит познакомиться с героем в начале его пути — до того, как он стал холодным и расчетливым агентом 007.

Разработчики подчеркнули, что не собираются копировать прошлых Бондов или собирать черты из разных фильмов. Вместо этого в игре будет полностью оригинальный молодой герой, который лишь начинает свою карьеру в мире международного шпионажа. Он полон принципов, не теряет чувства юмора и еще не закален системой. Именно эта черта, по словам IO Interactive, станет ключевой темой повествования: что произойдет, когда идеалист столкнется с реальным миром политики, насилия и предательства?

Особое внимание разработчики уделили геймплейной формуле, в которой сочетаются элементы экшена, скрытности, дипломатии и использования гаджетов. По сравнению с Hitman, который требует планирования и терпения, Бонд, по замыслу авторов, действует с большим напором. Он может войти через парадную дверь, пустить в ход кулаки или шпионские игрушки, а может очаровать нужного человека и пройти мимо охраны с улыбкой на лице.

Боевая система также будет переработана: в IO обещают "кинетичный" рукопашный бой, который сочетает захваты, удары и использование окружения, а также динамичную стрельбу и возможность бесшовного перехода между стилями. Все это сопровождается зрелищными моментами, характерными для лучших фильмов о Бонде.

Особое внимание уделяется визуальной составляющей: движок студии был значительно улучшен для того, чтобы отразить разнообразие локаций, транспорта и деталей, характерных для глобального шпионского триллера.

Ранее стало известно, что бюджет игры превышает 200 миллионов долларов, а IO Interactive планирует обеспечить проект долгосрочной поддержкой, включая новые миссии, контент и, возможно, кооперативные режимы в будущем.

007: First Light выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.