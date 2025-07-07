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007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 127 оценок

В IO Interactive рассказали о создании шпионской игры 007: First Light и её особенностях

Gutsz Gutsz

Студия IO Interactive в рамках дополнительного интервью для PC Gaming, опубликованного сегодня, поделилась свежими подробностями о разработке своего нового проекта — шпионского экшена 007: First Light. По словам команды, это станет переосмыслением происхождения Джеймса Бонда, где игрокам предстоит познакомиться с героем в начале его пути — до того, как он стал холодным и расчетливым агентом 007.

Разработчики подчеркнули, что не собираются копировать прошлых Бондов или собирать черты из разных фильмов. Вместо этого в игре будет полностью оригинальный молодой герой, который лишь начинает свою карьеру в мире международного шпионажа. Он полон принципов, не теряет чувства юмора и еще не закален системой. Именно эта черта, по словам IO Interactive, станет ключевой темой повествования: что произойдет, когда идеалист столкнется с реальным миром политики, насилия и предательства?

Особое внимание разработчики уделили геймплейной формуле, в которой сочетаются элементы экшена, скрытности, дипломатии и использования гаджетов. По сравнению с Hitman, который требует планирования и терпения, Бонд, по замыслу авторов, действует с большим напором. Он может войти через парадную дверь, пустить в ход кулаки или шпионские игрушки, а может очаровать нужного человека и пройти мимо охраны с улыбкой на лице.

Боевая система также будет переработана: в IO обещают "кинетичный" рукопашный бой, который сочетает захваты, удары и использование окружения, а также динамичную стрельбу и возможность бесшовного перехода между стилями. Все это сопровождается зрелищными моментами, характерными для лучших фильмов о Бонде.

Особое внимание уделяется визуальной составляющей: движок студии был значительно улучшен для того, чтобы отразить разнообразие локаций, транспорта и деталей, характерных для глобального шпионского триллера.

Ранее стало известно, что бюджет игры превышает 200 миллионов долларов, а IO Interactive планирует обеспечить проект долгосрочной поддержкой, включая новые миссии, контент и, возможно, кооперативные режимы в будущем.

Бюджет 007: First Light составляет более 200 миллионов долларов, также игра получит долгосрочную поддержку от студии

007: First Light выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
K0t Felix

Ну посморим, что выйдет из этого

2
Даздрасен Дыклоп

Ули рассказывать? Вы показывайте. Хотя ссать в уши недогеймерам как все будет заЫб0к тоже тема.

Ну а про 200 мульенов это вообще лютый пЫздец, где вы видите 200 мульенов в движке 16 года?

2
Aleksey Aleshka

Там вон МайндАй тоже , вроде, 200 лямов стоил)))))

Даздрасен Дыклоп Aleksey Aleshka

Возможно, если разрабы 24/7 кокс нюхали и элитных шлюх ыбали.

SOLUS5678

На данный момент игра не впечатлила. Ждём полноценный геймплей.

1
PatchyTaran
В IO Interactive рассказали о создании шпионской игры Hitman 007: First Light и её особенностях

Не благодарите

X_O_MAX_O_X

Ну вообще, всё больше на Absolution смахивает, только рескин)

PatchyTaran X_O_MAX_O_X

А Absolution это разве не Хитман ?

Jesse Faden

Будет интересно попробовать. Так ка, не оч знакос с Хитманом, но вот будет Бонд вызывает интерес

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Только на эту игру вся надежда, а то все новинки про средневековье // Чёрный Пласч

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Новая Мафия придёт и порядок наведёт 🙏 // Nvidia Power