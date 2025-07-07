В IO Interactive рассказали о создании шпионской игры 007: First Light и её особенностях

Студия IO Interactive в рамках дополнительного интервью для PC Gaming, опубликованного сегодня, поделилась свежими подробностями о разработке своего нового проекта — шпионского экшена 007: First Light. По словам команды, это станет переосмыслением происхождения Джеймса Бонда, где игрокам предстоит познакомиться с героем в начале его пути — до того, как он стал холодным и расчетливым агентом 007.
Разработчики подчеркнули, что не собираются копировать прошлых Бондов или собирать черты из разных фильмов. Вместо этого в игре будет полностью оригинальный молодой герой, который лишь начинает свою карьеру в мире международного шпионажа. Он полон принципов, не теряет чувства юмора и еще не закален системой. Именно эта черта, по словам IO Interactive, станет ключевой темой повествования: что произойдет, когда идеалист столкнется с реальным миром политики, насилия и предательства?
Особое внимание разработчики уделили геймплейной формуле, в которой сочетаются элементы экшена, скрытности, дипломатии и использования гаджетов. По сравнению с Hitman, который требует планирования и терпения, Бонд, по замыслу авторов, действует с большим напором. Он может войти через парадную дверь, пустить в ход кулаки или шпионские игрушки, а может очаровать нужного человека и пройти мимо охраны с улыбкой на лице.
Боевая система также будет переработана: в IO обещают "кинетичный" рукопашный бой, который сочетает захваты, удары и использование окружения, а также динамичную стрельбу и возможность бесшовного перехода между стилями. Все это сопровождается зрелищными моментами, характерными для лучших фильмов о Бонде.
Особое внимание уделяется визуальной составляющей: движок студии был значительно улучшен для того, чтобы отразить разнообразие локаций, транспорта и деталей, характерных для глобального шпионского триллера.
Ранее стало известно, что бюджет игры превышает 200 миллионов долларов, а IO Interactive планирует обеспечить проект долгосрочной поддержкой, включая новые миссии, контент и, возможно, кооперативные режимы в будущем.
007: First Light выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Ну посморим, что выйдет из этого
Ули рассказывать? Вы показывайте. Хотя ссать в уши недогеймерам как все будет заЫб0к тоже тема.
Ну а про 200 мульенов это вообще лютый пЫздец, где вы видите 200 мульенов в движке 16 года?
Там вон МайндАй тоже , вроде, 200 лямов стоил)))))
Возможно, если разрабы 24/7 кокс нюхали и элитных шлюх ыбали.
На данный момент игра не впечатлила. Ждём полноценный геймплей.
Не благодарите
Ну вообще, всё больше на Absolution смахивает, только рескин)
А Absolution это разве не Хитман ?
Будет интересно попробовать. Так ка, не оч знакос с Хитманом, но вот будет Бонд вызывает интерес
Только на эту игру вся надежда, а то все новинки про средневековье // Чёрный Пласч
Новая Мафия придёт и порядок наведёт 🙏 // Nvidia Power