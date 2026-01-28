В новом интервью IO Interactive объяснила, что 007 First Light - это не просто "Hitman про Бонда"

Разработчики из IO Interactive подробно рассказали в интервью GamesRadar о своем подходе к созданию долгожданной игры про Джеймса Бонда - 007 First Light. По их словам, проект станет попыткой охватить все грани легендарного шпиона, от социальной инфильтрации до масштабных экшен-сцен. Как отметил директор по кат-сценам и нарративу Мартин Эмборг, любовь к Бонду в IO Interactive была всегда:
Взгляните на первую игру Hitman 2000 года - там полно намеков и кивков в сторону Бонда.
Однако 007 First Light не станет простым "клоном" Hitman. Команда подчеркивает, что образ Бонда требует более насыщенного нарратива, погонь, открытых столкновений и работы с гаджетами. Для создания нужного темпа разработчики отчасти вдохновлялись структурой Hitman: Absolution, которая сочетает линейные сюжетные отрезки с открытыми локациями. Но в отличие от полностью песочных миров Hitman, здесь больше внимания уделят повествованию и "тикающим часам" - фирменной черте бондианы.
Бонд - это в первую очередь нарратив и ощущение срочности, поэтому чистая песочница в стиле World of Assassination не подходит для экшена вроде 007 First Light. Структура игры будет чередовать линейные сюжетные сегменты с более открытыми локациями, где игрок сможет выбирать между стелсом и боем.
Ключевой концепцией стала идея "Бонда на 360 градусов" - игры, которая охватит все аспекты персонажа. Как объясняет Эмборг:
Мы хотим, чтобы игрок почувствовал себя Бондом не только за рулем крутой машины или с пистолетом в руке, но и в тихих моментах, когда нужно полагаться на ум и харизму.
Режиссер по геймплею Андреас Крог добавляет, что геймплей будет варьироваться от стелса и боев до вождения и социальных взаимодействий. Игроки сами смогут решать, насколько агрессивно действовать в каждой ситуации, что уведет проект от жанра чистого шутера в сторону гибрида различных стилей.
Хотя основное влияние оказали фильмы эпохи Дэниела Крейга, разработчики с любовью отнеслись ко всем периодам франшизы, которая существует уже более 60 лет. Что касается реиграбельности: линейные сюжетные части будут фиксированными, но в открытых зонах появятся множественные пути прохождения и списки испытаний, побуждающие исследовать разные подходы.
007 First Light выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Проект выглядит как одна из самых амбициозных попыток воплотить полную фантазию о Джеймсе Бонде в видеоиграх - от шпионских интриг до голливудского экшена.
Кому они эти сказки пытаются рассказать, если по всем геймплейным роликам видно что это рескин хитмана а как всем давно известно стелс жанр это кал
вспоминаю книги про бонда и образ оттуда вообще ни как не вяжется с этим шутом на игровых скринах
Конечно это не просто Хитмен.
Хитмен стержни не полировал.
А это между миссиями или даже на миссии, пройдётся по ним.
Да все уже поняли , что она и не про Бонда даже , а про каблука - куколда на побегушках у сильных и независимых
Ты забыл дописать
Я не слежу за игрой, но мне кажется это больше анч про бонда и это хорошо
столько ждал выхода этой игры что перегорел, теперь не знаю буду ли его даже с торрента качать
Ну да ну да, это этот же Хитман, но без крутого лысого мужика, вместо которого добавили стереотипный образ соевого Питера Паркера, которого избивают все женские персонажи в игре, и который постоянно извиняется.
Такой Бонд нам не нужен.
Судя по трейлерам игра должна быть классной