В новом интервью IO Interactive объяснила, что 007 First Light - это не просто "Hitman про Бонда"

Разработчики из IO Interactive подробно рассказали в интервью GamesRadar о своем подходе к созданию долгожданной игры про Джеймса Бонда - 007 First Light. По их словам, проект станет попыткой охватить все грани легендарного шпиона, от социальной инфильтрации до масштабных экшен-сцен. Как отметил директор по кат-сценам и нарративу Мартин Эмборг, любовь к Бонду в IO Interactive была всегда:

Взгляните на первую игру Hitman 2000 года - там полно намеков и кивков в сторону Бонда.

Однако 007 First Light не станет простым "клоном" Hitman. Команда подчеркивает, что образ Бонда требует более насыщенного нарратива, погонь, открытых столкновений и работы с гаджетами. Для создания нужного темпа разработчики отчасти вдохновлялись структурой Hitman: Absolution, которая сочетает линейные сюжетные отрезки с открытыми локациями. Но в отличие от полностью песочных миров Hitman, здесь больше внимания уделят повествованию и "тикающим часам" - фирменной черте бондианы.

Бонд - это в первую очередь нарратив и ощущение срочности, поэтому чистая песочница в стиле World of Assassination не подходит для экшена вроде 007 First Light. Структура игры будет чередовать линейные сюжетные сегменты с более открытыми локациями, где игрок сможет выбирать между стелсом и боем.

Ключевой концепцией стала идея "Бонда на 360 градусов" - игры, которая охватит все аспекты персонажа. Как объясняет Эмборг:

Мы хотим, чтобы игрок почувствовал себя Бондом не только за рулем крутой машины или с пистолетом в руке, но и в тихих моментах, когда нужно полагаться на ум и харизму.

Режиссер по геймплею Андреас Крог добавляет, что геймплей будет варьироваться от стелса и боев до вождения и социальных взаимодействий. Игроки сами смогут решать, насколько агрессивно действовать в каждой ситуации, что уведет проект от жанра чистого шутера в сторону гибрида различных стилей.

Хотя основное влияние оказали фильмы эпохи Дэниела Крейга, разработчики с любовью отнеслись ко всем периодам франшизы, которая существует уже более 60 лет. Что касается реиграбельности: линейные сюжетные части будут фиксированными, но в открытых зонах появятся множественные пути прохождения и списки испытаний, побуждающие исследовать разные подходы.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Проект выглядит как одна из самых амбициозных попыток воплотить полную фантазию о Джеймсе Бонде в видеоиграх - от шпионских интриг до голливудского экшена.