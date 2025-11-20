В новом трейлере 007: First Light показали прекрасный и смертоносный Aston Martin Valhalla

007: First Light появилась во время Xbox Partner Preview с новым трейлером, где был показан один из самых важных инструментов Бонда: Aston Martin Valhalla. Автомобиль позиционируется как первый гибридный гиперкар с двигателем средней мощности, предлагающий революционное сочетание скорости и мощности. И да, он оснащён пулемётом Гатлинга.

Valhalla, созданный на основе Aston Martin Valkyrie, был выпущен всего в 999 экземплярах по всему миру. Конечно, это лишь один из многих транспортных средств, которыми будет управлять Бонд — мы уже видели Aston Martin DBS в действии.

В ближайшие месяцы ожидается ещё больше новинок, хотя игроки также смогут управлять катерами и, возможно, даже самолётами на пути к статусу 007.

007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Как и все представленные на мероприятии игры, игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere.