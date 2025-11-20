ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007: First Light 27.03.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.4 182 оценки

В новом трейлере 007: First Light показали прекрасный и смертоносный Aston Martin Valhalla

monk70 monk70

007: First Light появилась во время Xbox Partner Preview с новым трейлером, где был показан один из самых важных инструментов Бонда: Aston Martin Valhalla. Автомобиль позиционируется как первый гибридный гиперкар с двигателем средней мощности, предлагающий революционное сочетание скорости и мощности. И да, он оснащён пулемётом Гатлинга.

Valhalla, созданный на основе Aston Martin Valkyrie, был выпущен всего в 999 экземплярах по всему миру. Конечно, это лишь один из многих транспортных средств, которыми будет управлять Бонд — мы уже видели Aston Martin DBS в действии.

В ближайшие месяцы ожидается ещё больше новинок, хотя игроки также смогут управлять катерами и, возможно, даже самолётами на пути к статусу 007.

007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Как и все представленные на мероприятии игры, игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere.

18
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Как всегда, реклама дорогой британской машины не для наших дорог ))

5
ЛИДЕР УБИТ

не для наших это для каких? в мо отличные дороги, в поселках городского типа лучше на тракторах гонять

5
Smike56

Ой хорош ерунду писать, во многих городах России на такой можно ездить. Вот Питер к примеру

5
Smike56

Вот тебе Британские дороги.🙂

6
firefox0047

Это конечно хорошо, жаль только что после первой же поездки машина будет в хлам

2
ЛИДЕР УБИТ

вот это времена, рескин хитмена тизерит тачку)))

2
sa1958

Ну так красота же.

1
WerGC

трейлер ни о чем

1