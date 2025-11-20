В новом трейлере 007: First Light показали прекрасный и смертоносный Aston Martin Valhalla

007: First Light появилась во время Xbox Partner Preview с новым трейлером, где был показан один из самых важных инструментов Бонда: Aston Martin Valhalla. Автомобиль позиционируется как первый гибридный гиперкар с двигателем средней мощности, предлагающий революционное сочетание скорости и мощности. И да, он оснащён пулемётом Гатлинга.
Valhalla, созданный на основе Aston Martin Valkyrie, был выпущен всего в 999 экземплярах по всему миру. Конечно, это лишь один из многих транспортных средств, которыми будет управлять Бонд — мы уже видели Aston Martin DBS в действии.
В ближайшие месяцы ожидается ещё больше новинок, хотя игроки также смогут управлять катерами и, возможно, даже самолётами на пути к статусу 007.
007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2. Как и все представленные на мероприятии игры, игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere.
Как всегда, реклама дорогой британской машины не для наших дорог ))
не для наших это для каких? в мо отличные дороги, в поселках городского типа лучше на тракторах гонять
Ой хорош ерунду писать, во многих городах России на такой можно ездить. Вот Питер к примеру
Вот тебе Британские дороги.🙂
Это конечно хорошо, жаль только что после первой же поездки машина будет в хлам
вот это времена, рескин хитмена тизерит тачку)))
Ну так красота же.
трейлер ни о чем